Sampsa Kataja: ”Kiitos Esa J. Wahlman, SDP:n yksinvalta on ohi”

Moni Porin kaupungin nykyinen ja entinen virkamies on ollut minuun yhteydessä SDP:n todellisen johtajan avauduttua haastattelussa (SK 17.11). Wahlman tunnusti SDP:n toimintatavat, ja moni sen uhriksi jäänyt koki vapauden tunnetta.

Haastattelussa Wahlman totesi Porin päätöksenteon olleen aiemmin keskittynyt SDP:n käsiin. Virkavaaleissakaan merkitystä ei annettu muulle kuin sille, että ehdolla ollut henkilö on puolueen jäsen. Tämä on ollut päättäjien tiedossa, mutta hyvä, että se tuli nyt suuren yleisön tietoon.

Kaupunginjohtajavalinta oli SDP-johtajalle kauhistus. Jopa vasemmistoliitto, jota Wahlman kommunisteiksi kutsui, asettautui pätevimmän, eikä SDP:n tarjoaman Krista Kiurun kannalle.

Vuosikymmeniä Porin päätöksenteossa on edetty SDP:n tahtiin. Muut ovat saaneet asiansa läpi, jos ne on ensin SDP:n järjestöissä nielty. Tämä aika on nyt kerta kaikkiaan ohi.

Wahlmanin mukaan SDP:llä menee nyt huonommin kuin koskaan. En uskalla ottaa kantaa SDP:n sisäisiin tuntoihin, mutta ainakaan Porin päätöksenteossa en koe näin olevan.

Nyt vasta SDP kuuntelee myös muita. Näin toivoisin olevan myös jatkossa ja ehkä sen jälkeen SDP voi olla taas olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta ihan kaikille – ei vain puolueen jäsenille.

Sampsa Kataja

kaupunginvaltuutettu (kok.) ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

asianajaja

Pori