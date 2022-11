Viime aikoina lehden palstoilla on pohdittu Porin keskustan hyviä ja huonoja puolia, haikailtu menneeseen ja visioitu tulevaa. Totta on, että puhtaasti kaupallisessa mielessä keskusta on enää varjo vuosien takaisesta itsestään – mutta elämysten, kokemusten, tapahtumien ja tilaisuuksien näkökulmasta keskusta on kenties rikkaampi ja vetovoimaisempi kuin koskaan.

Harri Sippolan mainio kirjoitus (SK 5.11.) kuvastaa vertailevien esimerkkien kautta pienten ja keskisuurten kaupunkikeskustojen uutta nousua kulttuuriin ja tapahtumiin panostamisen myötä. Porissa tämänkaltainen toiminta on lähtenyt käyntiin varsin mallikkaasti.

Perinteiset keskusta-alueen tapahtumat markkinoineen ja teemapäivineen ovat koronanotkahduksista ja remonteista huolimatta säilyttäneet suosionsa. Jokainen tänä vuonna Porin päivään osallistunut pystyi varmasti omakohtaisesti toteamaan tämän yhden maamme vanhimman ja suurimman kotiseututapahtuman vankkumattoman suosion, aina vauvasta vaariin.

Perinteisten tapahtumien rinnalla keskustassa on viime vuosina järjestetty yhä enemmän erilaisia lyhyt- ja pitkäkestoisimpia tilaisuuksia ja tapahtumasarjoja. Yhtenä sytykkeenä näille ovat varmasti toimineet kaupungin uudistetut avustuskäytännöt, kuten hyvinvointiraha, tapahtuma-avustukset ja toimintatonnit. Nämä ovat mahdollistaneet uusia, mielenkiintoisia kokeiluja ja avauksia toteutettaviksi myös keskustan alueella aina kaupunkitansseista voimanostokisoihin.

”Uusina” tapahtumina paikkansa ovat viime vuosikymmenen aikana vahvistaneet muun muassa Pintxo-viikot, Korttelifestarit, Pori Film Festival sekä vuodenvaihteen valaisutapahtuma VALON Pori. Erikseen pitää vielä mainita vastikään päättynyt, toista kertaa järjestetty, Ars Pori -tapahtuma, joka sai tänä vuonna niin aiheellista kuin aiheetontakin julkisuutta useassa valtakunnallisessa mediassa.

Toki kaikki julkisuus on hyvästä ja ”pippelipatsaiden lietsoma moraalipaniikki” houkutti taidenäyttelyyn ja sitä myötä Ison Karhun kauppakeskukseen ihmisiä vielä viime vuodenkin Ars Poria (15 000 kävijää) enemmän.

Tulevina vuosina keskusta-alue nousee monellakin taholla uuteen kukoistukseen. Perinteiset ja toivottavasti yhä uudet tapahtumat elävöittävät keskustaa entisestään. Juuri valmistuneen Keskusaukion perusparannuksen lisäksi pääsemme lähivuosina nauttimaan aivan uudenlaisesta jokialueesta Etelärannassa, Eteläpuistoon nousevasta Pohjoismaisen kulttuurin keskuksesta, peruskorjatusta taidemuseosta sekä ajan vaatimuksiin vastaavasta ja monipuolisesta pääkirjastosta.

Ainaista pysäköintikeskustelua en kommentoi, mutta keskusta-alueen ympärivuotisen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämisen kannalta yrittäjäsektorin ehdotus kävelykadun lämmittämisestä tulisi ottaa vakavaan harkintaan. Sen ja muiden suunnitteilla olevien kehitystoimenpiteiden myötä niin keskusta-alue kuin siellä asioivat ja asuvat ihmiset selviäisivät tulevaisuuden haasteistaan kuivemmin jaloin.

Kirjoittaja on Porin kulttuuriyksikön päällikkö.