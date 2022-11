EU on päättänyt, että uusien polttomoottoriautojen valmistus ja myynti loppuu EU:n alueella vuonna 2035. Autonvalmistajilla on reilut kymmenen vuotta aikaa kehitellä kulkuneuvo, joka on ”päästötön”, ja hinnaltaan sellainen, että tavallinen tallaaja voi semmoisen ostaa. Nykyisellään sähköautoja voi luonnehtia kalliiksi.

Uuden sähköauton voi tällä hetkellä vuokrata leasing-menetelmällä halvimmillaan sellaisella kuukausieuromäärällä, jolla pystyy ostamaan parinkymmenen vuoden ikäisen japanilaisen henkilöauton. Henkilöautojen keski-ikä lähentelee Suomessa kolmeatoista vuotta. Kalliit sähköautot ja niiden mahdolliset akkuvaihdot eivät ole houkutteleva vaihtoehto ”budjettiautoilla” ajaville. Ennustettavissa onkin se, että henkilöautokanta vanhenee yhä.

Tekninen kehitys etenee kylläkin huimasti kymmenessä vuodessa, jos kehittämistä voidaan tehdä ilman esteitä. Erityisesti akkujen kesto ja niiden vaihtohinta ovat sellaisia seikkoja, jotka voivat ratkaista käytettyjen sähköautojen haluttavuuden. Julkinen liikenne toimii isoissa kaupungeissa hyvin, mutta niiden ulkopuolella asuvat tarvitsevat työmatkoihin, asiointimatkoihin ja harrastuksia varten kulkuneuvon, joka ei kaada taloutta, vaikka moottori särkyisi.

Simo Pukkila

Ulvila