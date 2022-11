Opettajana ja urheiluihmisenä oli hieno seurata Koululiikuntaliiton jalkapalloturnausta keskiviikkona 9. lokakuuta Karhuhallissa. Karhuhalliin oli kokoontunut ympäri Satakuntaa alakoululaisia tyttöjä ja poikia kilpailemaan koulujenvälisestä jalkapallomestaruudesta. Omat oppilaani Ulvilasta olivat myös mukana.

Porilaisena isänä totesin, että harmillisesti Porin oppilaat ja koulut ovat tässä asiassa eriarvoisessa asemassa. Käsittääkseni kilpailuihin osallistuminen on nyt koulun omasta päätöksestä kiinni, ja koulut joutuvat itse kustantamaan mahdolliset matkakulut, joita kauempaakin osallistuessa toki muodostuu linja-autokyytien muodossa. Osa kouluista pääsee kilpailupaikoille, kuten Karhuhalliin, helposti pyörillä, osa ei.

Ymmärrän rehtoreiden ja opettajien päätöstä olla osallistumatta, sillä nykyisessä taloustilanteessa koulujen budjetit ovat jo valmiiksi tiukat. Urheilukilpailuihin osallistumisen matkakuluja ei yksinkertaisesti voida yksittäisen koulun talousraamista maksaa.

Pori, Satakunnan suurimpana kaupunkina, on merkittävässä asemassa koko Koululiikuntaliiton kilpailutoiminnan jatkon kannalta. Tästä saimme syksyllä lehdestä lukea. Toivottavasti kaupunki tulee jatkossa asiassa vastaan ja tukee omien arvojensa mukaisesti lasten ja nuorten asemaa.

Opettajana toki ymmärrän, että kilpailutoiminta ei ole koulun ydintoimintaa eikä opetussuunnitelmassa siihen erityisesti ole painotusta. Tosiasia kuitenkin on, että urheilu ja liikunta lisäävät oppilaiden hyvinvointia. Lisäksi on hyvä muistaa, että joillekin oppilaille kilpaurheilu on erityisesti se tapa, jolla voi osoittaa omaa osaamista koulussa ja luoda positiivisia koulukokemuksia.

Toivottavasti Porin nykyinen linja ei uhkaa koulujenvälisen kilpailutoiminnan jatkuvuutta. Eikö kouluun kuulukin yhteisöllisyys, parhaansa yrittäminen, toisten kannustaminen sekä ilojen ja pettymysten kohtaaminen yhdessä?

Joonas Ryynänen

isä, opettaja ja yrittäjä

Pori