Lehtiuutinen Senaatti-kiinteistön mahdollisesta purkamisesta ja uuden rakentamisesta samalle paikalle herättää ajatuksia. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla ja näyttää hyväkuntoiselta ulkopuolisen tarkastelijan silmin. Rakennuksen katto huollettiin ja kuntoa päivitettiin vajaat 10 vuotta sitten. Toimivuutta ja viihtyisyyttä muokattiin pintoja uusimalla ja rakentamalla turvajärjestelmät. Uuden suunnittelun lähtökohtana on vain lisääntynyt istuntosalien tarve.

Kolmikerroksinen rakennus on alun pitäen suunniteltu oikeus- ja virastotaloksi. Se on esteetön hissillinen rakennus, jossa on asianmukainen kulunvalvonta. Pienillä muutoksilla se kattaisi virastojen tilatarpeet. Lisäksi tontille mahtuisi lisäsiipi tai -rakennus. Kaupunkimme virastotalon puute saisi joustavan ratkaisun.

Omaa virastotalo hankettamme on pyöritelty yli kymmenen vuotta. Antinkadun-Valtakadun kulma hallintokorttelissa, Teljäntori ja viimeksi nyt lautakuntakierroksilla oleva Rautatienpuistokatu 5:n entinen tyttöjen ammattikoulu.

Tämä suojelukohteena oleva koulu on (rakennusvuosi 1938) suunniteltu purettavaksi ”luita” myöden, eli vain ulkoseinät jäisivät pystyyn. Välikerrosten rakentaminen ja koko rakennuksen muokkaus arvioiden mukaan maksaa 30 miljoonaa euroa, eikä tulos olisi uuden veroinen. Se on myös sopimaton ja liian suuri millekään toimijalle.

Porin viranhaltijoiden tulee nyt ottaa esille Senaatti-kiinteistöjen kanssa vaihtokauppa ja toimia ammattikoulun suojelun poikkeamisluvan purkuun esittäen Senaatti-kiinteistön purkavan tontin rakennukset. Pori pääsisi kauan tyhjillään olleesta riippakivestä eroon, eikä oikeuslaitoksen ei tarvitsisi etsiä toiminnalleen väistötiloja.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (sit./vas.)

tekninen lautakunta

Pori