Halki vuosisatojen on puulämmitys ollut kotien lämmitysmuoto. 1950–60-luvuilla tuli halpa öljy – joka tarvitsee myös verkkosähköä – kodin lämmitysjärjestelmäksi, 1970–80-luvuilla valmistui yhteensä neljä ydinvoimalaa.

Ylimääräinen sähkö kaupattiin kuluttajille. Ensin suorasähkö peltipattereihin, ja sitten alkoivat lämpöpumput voittamaan alaa. Näin omakotitalojen lämmitys muuttui verkkosähkön varaan.

Sähkö ei lopu, mutta sen hinnan muuttuminen moninkertaiseksi tekee siitä mahdotonta käyttää lämmitykseen. Nämä kaikki järjestelmät seisovat sähkökatkossa. Jos ne seisovat pari tuntia, niin ei se vielä haittaa useampia.

Varaavat takat ovat varalämmitysjärjestelmiä. Kun öljylämmitys yleistyi, sen helppokäyttöisyys todettiin. Ei tarvittu enää varaavia tulisijoja. Rakennettiin niin sanottuja koriste- eli läpivetotakkoja.

Läpivetotakka on kansan keskuudessa saanut nimensä ilmavirran menosta läpi takan savupiippuun. Pesässä ilmakaasut kuumenevat esimerkiksi 200 asteeseen ja lähtevät piipusta siinä lämpötilassa ulos.

Takan voi korvata nuotiolla pihalla. Se lämmittää niin kauan kuin siinä on puita palamassa.

Tilastot eivät kerro, kuinka monen omakotitalon lämmitys on koristetakan varassa.

Sähkön myynti ja siirto Oomin laskussa on sitten pahempi asia. Sähkön hinta on muuttunut 4,5-kertaiseksi. Esimerkkinä maalämpö, jonka vuosikulutus on 15 000 kilowattituntia (hinta 5 senttiä kilowattitunnilta), sähkölasku oli 350 euroa kuukausi. Lokakuun alusta alkaen hinta on 40 senttiä kilowattitunnilta, eli noin 1 600 euroa joka kuukausi.

Kaikki eivät pysty sitä maksamaan. Sitä eivät pysty maksamaan pienituloiset ja pienimenoiset eivätkä isotuloiset ja suurimenoisetkaan.

Muita lämmitystapoja ovat hella, kaasulämmitin, läpivetotakka sekä varaava takka.

Jos pakkanen on sisällä, vesikeskuslämmitys patterit jäätyvät, halkeavat ja sulavat ilman lauhtuessa. Vesivahinko on näin valmis. Vanhemmissa taloissa vakuutus maksaa vain puolet vahingosta.

Kun sisälämpötila menee pakkasen puolelle, on vesikeskuslämmityspatterit tyhjennettävä kiertovedestä. Jos talo jätetään kokonaan, vesijohtovesi voi jäätyä. Vesijohtovesi on jätettävä hiljalleen juoksemaan tai vesijohto on tyhjennettävä kokonaan vedestä.

Jokainen toimenpide, joka säästää sähköä, on tarpeen. Sähkön hinta voi olla kahdeksankertainen viime vuoteen verrattuna. Kolmen watin lamppu valaisee yllättävän hyvin kohteen. Jos talossa on varaava takka ja puita, selviää sillä kohtuullisesti. Läpivetotakan kanssa on ongelmallisempaa.

Tämä on herätys. Pohjolan tsunami tuli yllättäen. Sähkön hinnan moninkertainen nousu on yllätys miesmuistiin. Aikaisemmin ei tällaista nousua ole ollut.

Miten pärjäävät ne ihmiset, joiden elämän sähkön hinnan nousu mullistaa?

Yrjö Rinta-Jouppi

tekniikan lisensiaatti, kauppatieteiden tohtori

Pori