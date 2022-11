Huvittaisiko olla mukana päättämässä, mihin seurakunta eli oma kirkkosi käyttää rahansa? Entä siitä, kenestä tulee seurakuntasi seuraava kirkkoherra? Tai siitä, minkälaisia lähetysjärjestöjä kirkko tukee? Miten oman seurakuntasi toimintaa tulee kehittää?

Jos kiinnostuksesi heräsi, niin nyt on mahdollisuutesi vaikuttaa. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on jo alkanut ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta. Äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä.

Seurakuntavaalien valtakunnallinen äänestysprosentti on ollut 14,4 ja Porin Teljän seurakunnassa vain 7,9. Tehdään yhdessä tähän reipas muutos ylöspäin, ettei vain pieni vähemmistö päätä seurakunnan toiminnasta. Demokratian toteutumista tuetaan parhaiten äänestämällä.

Harri Keiho

ehdokas (Kokoomuksen seurakuntaväki)

Porin Teljän seurakunta