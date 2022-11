Hyvää miesten viikkoa – kun muut eivät kehu, niin kehutaan me miehet itse itseämme

Ei ole tullut vielä vastaan artikkelia, jossa kerrottaisiin vahvoista miehistä. Voimakastahtoisista uroksista, jotka menestyvät ja tekevät sankaritekoja.

Kun muut eivät kehu, niin kehutaan me miehet itse itseämme.

Me miehet olemme lapsillemme korvaamattomia kasvattajia. Me miehet ja isät pystymme kasvattamaan tyttärillemme terveen itsetunnon ja itsekunnioituksen. Terveen ylpeyden itsestään.

Me miehet ja isät olemme ainoita, jotka pystymme pojillemme antamaan hyvän miehen mallin. Esimerkin, miten kohtelemme vaimojamme, heidän äitejään.

Vain me pystymme antamaan pojillemme hyvän miehisen itsetunnon, joka on terveen ylpeä siitä, mitä tekee ja mihin pystyy.

Me miehet vaihdamme autonrenkaat.

Rakennamme perheellemme talon.

Me miehet suojelemme perhettämme ja mahdollistamme kaikille siihen kuuluville turvallisen elämän.

Me leikimme lapsiemme kanssa ja annamme heille mahdollisuuden olla ylpeitä isistään.

Me miehet takaamme yhteiskunnassamme turvallisuuden. Me olemme poliisissa yliedustettuina ja menemme auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Pelastuslaitoksen palveluksessa me olemme myös selkeästi enemmistönä sammuttamassa tulipaloja oman terveytemme vaarantaen.

Me miehet olemme velvoitettuja menemään armeijaan ja lähtemään rajoille puolustamaan henkemme uhalla isänmaatamme, kun sellainen tilanne tulee.

Me miehet olemme vain niin hyviä.

Saadaanko me miehet tämän viikon ajan olla kuninkaita?

Jooa Raja-aho

kunnanvaltuutettu (ps.)

Eurajoki