Presidenttiparimme teki hiljattain valtiovierailun Islantiin.

Mukana olleet Iltalehden journalistit yrittivät päästä tutustumaan Reykjavikista noin 50 kilometrin päässä olevaan Keflavikin Nato-tukikohtaan. Islannin ulkoministeriö torjui haaveen. Virallisesti tukikohtaa isännöi Islannin rannikkovartiosto. Portillakin huuhailu tehtiin tukalaksi.

Osallistuin elokuussa 1983 Kansainvälisen Lehdistöinstituutin kokoukseen Reykjavikissa tasan kaksi vuotta UKK:n surullisenkuuluisan kalareissun jälkeen.

Myös minua kiinnosti tuolloin juttumielessä Keflavikin tukikohta. Kun kollegani kuulivat, että jään kokouksen jälkeen vielä päiväksi Keflavikissa käyntiä varten, alkoi kuumeinen touhu: ”Mekin tullaan.”

Se ei luonannut, sillä pääsylupa piti pyytää jo Suomessa USA:n suurlähetystöltä. Jostakin syystä älysin anoa ”viisumin” myös vaimolleni.

Kun saavuimme aamulla perille, vastassa oli tukikohdan pr-mies, oikein joviaali laivaston luutnantti. Hän selvitti meille kartan äärellä Islannin merkitystä Neuvostoliiton lentokoneiden ja sukellusveneiden vahtimisessa.

Alue Brittein saarten ja Grönlannin välissä oli ja on yhä tärkeä niin meriliikenteen, viestiyhteyksien kuin sotastrategiankin kannalta. Nykyään puhutaan arktisen alueen hallinnasta.

Tiedusteltuani oppaaltamme, kuinka nopeasti USA:sta ”ratsuväki” saataisiin paikalle, jos ”tilanne” osuisi päällä. Se kuulemma oli ainoa kysymys, johon hän ei vastaa. Ehkä suomalainen toimittaja ei yya-aikaan kylmän sodan raameissa muutoinkaan ollut paras kohde avautua.

Yhytimme kierroksellamme AWACS:n, joka on Boeing 707 -rungolle rakennettu, tutkaan perustuva ilmavalvonta- ja taistelunjohtokone. Tutka sen katolla on kuin valaan päällä uiva poikanen. Se vastaa kymmenien maatutkien suorituskykyä.

Tiedustelin tuolloin uudehkon ”vakoilukoneen” kuvauslupaa. Luutnantti halusi itse filmata meidät kameraani koneen portailla.

Tukikohdassa oli noin 2 200 sotilasta ja suunnilleen saman verran perheenjäseniä. Se työllisti kuutisensataa islantilaista. Lähiruoalle ”Pikku Amerikassa” oli hyvä markkinarako. Tukikohdan vihannekset tosin kuskattiin lentoteitse USA:sta. Visiittimme päättyi lounaaseen.

Tukikohtasopimukseen kuului myös se, että jenkit ylläpitivät Keflavikin siviililentokentän toiminnot.

Vaikka Yhdysvallat sulki 2006 noin 250 miljoonaa euroa vuodessa maksaneen tukikohtansa ja veti pois valtaosan sotilaistaan, maiden välinen puolustussopimus vuodelta 1951 sälytti Islannin turvallisuuden edelleen USA:lle.

Käytännössä Naton isännöimä tukikohta tarkoittaa, että Nato-maiden koneet valvovat vuorotellen Islannin ilmatilaa. Islannilla ei ole vieläkään omaa armeijaa, eikä se ole EU:n jäsen.

Valuutta on kruunu. Ainakin vierailumme aikana villapaidat ynnä muut ostokset sai maksaa melkein millä valuutalla tahansa. Kurssikertoimet olivat putiikin kassakoneen yhteydessä.

Tärkeimmät elinkeinot ovat kalastus ja matkailu. Geysirit ovat ihmeitä, toki myös jäätiköt. Tulivuorten purkausten jäljiltä Islannin ylivoimainen lämmityskeino on kuuma laava, johon on rakennettu putkistoja. ”Maauimaloissa” on lämmin vesi ympäri vuoden.

Maa itsenäistyi Tanskan vallasta 1944. Grönlanti ja Färsaaret jäivät edelleen siirtomaiksi. Islannin väkiluku oli viime vuonna 376 000 eli hiukan suurempi kuin Tampereen keskustaajaman. Asutuksesta kaksi kolmasosaa on keskittynyt Reykjavikiin ja sen ympäristöön.

Islantia sen neljäntenä presidenttinä hallinnut Vigdis Finnbogadottir kutsui kokousväen visiitille virka-asuntoonsa. Melkoinen sattuma oli tavata uudelleen 1990, kun hänet nimitettiin kulttuuriansioidensa perusteella Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi.

Kirjoittaja on SK:n entinen päätoimittaja.