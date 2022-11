Ulkopuolisten konsulttien käyttö on tullut tiensä päähän

Satakunnan hyvinvointialue ostaa “konsulenttipalveluja“ asiakasmaksujen ja muiden maksujen määrittelemistä varten. “Asiantuntemusta“ varmistamaan – oman valmistelun tueksi – ostetaan suorahankinta konsulttiyhtiö KPMG Oy:ltä 30 000 eurolla (+alv). Tämä kuulemma sen vuoksi, jotta asiakasmaksut olisivat voimassa, kun toiminta alkaa ensi vuoden alusta. Käsittämätöntä!

Eikä tässä vielä kaikki. Satakunnan hyvinvointialue on jättänyt tarjouspyynnön palveluverkkoselvityksen tekemisestä. Hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila (sd.) on sanonut, että meillä kyllä on tietoa siitä, missä palveluita tarjotaan. Mutta ei ole tietoa siitä, mitä ja keille kaikille sitä pitäisi tarjota. Konsulttiselvityksen arvioidaan maksavan noin 60 000 euroa.

Satakunnan hyvinvointialueen operatiivisessa johdossa on omastakin takaa korkeapalkkaisia johtajia, mutta miksi vielä tarvitaan konsultteja tekemään heidän työnsä veronmaksajien kustannuksella.

Agendalla on nyt Porin uuden kaupunginjohtajan valinta. Kaupunginvaltuusto tekee valintansa 14. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan. Porin kaupunginjohtajaksi ovat ehdolla Lauri Inna Turusta, Krista Kiuru ja Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku.

Porin kaupungin elinkeinopolitiikka ei ole vuosikausiin ollut tuloksia tuottavaa. Sen ovat myös tehdyssä tutkimuksessa yritysjohtajat todenneet. Porin elinkeinotoimi on odottanut suljettujen ovien takana, että yritykset itse ottaisivat yhteyttä Porin tarjoamista vaihtoehdoista investoinneille. Tämän on ollut se ongelman ydin, jota eivät Porin päättäjät ole vieläkään tiedostaneet.

Poriin tarvitaan nyt kaupunginjohtaja, jolla on taloudellista osaamista, verkostoitumista sekä suhteita myös poliittisiin päättäjiin Helsingissä. Kaupunginjohtajan valinta on henkilövaali, johon eivät saa vaikuttaa konsulttifirman soveltuvuustestien ohjeistus eikä pelin politiikka, jotta valinta ei olisi edellisen kerran toisinto.

Poriin tarvitaan muutosjohtaja, joka tekee uuden strategiapäivityksen ilman konsultointia.

Kari Pajula

Pori