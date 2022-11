Eerik Heijarin trumpistinen kirjoitus pyrkii epäjohdonmukaisuuksineen hämmentämään ja syyllistämään kaikki ne, jotka pyrkivät pitämään kaikki kansalaiset mukana yhteiskunnan toiminnoissa. Ilman veroja emme pysty huolehtimaan kaikille välttämättömistä palveluista.

Äärikonservatiivinen, propagandistinen aivopesu pyrkii nimenomaan kaventamaan ihmisten vapautta ajatella itsenäisesti ja oikeutta valita esimerkiksi poliittisista puolueista sellainen vaihtoehto, joka ajaa ihmisten oikeutta valita demokraattisesti edustajansa päättämään yhteisistä asioista.

Tavoitteena on tuoda meillekin yhteiskuntamalli, jossa köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat ja sosiaali- ja terveyspalveluita saavat vain ne, joilla on varaa kalliisiin vakuutuksiin.

Sosiaalisesti ajattelevat ihmiset pyritään osoittamaan ihmisten oikeuksia polkeviksi kommunisteiksi ja rikollisiksi, jotka ryöstävät "hyvien ihmisten" rahat, vaikka asia on juuri päinvastoin.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on onneksi siinä, että hyvinkin erilaiset mielipiteet tulevat eri medioissa huomioiduksi. Näin ollen me kaikki voimme muodostaa käsityksemme siitä, haluammeko säilyttää maassamme toimivan edustuksellinen demokratian vai ajaudummeko ääritapauksessa tilanteeseen, jossa yhteiskunta ajautuu voimakkaasti kahtia, kuten on käynyt esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Luotan edelleen suomalaisen ihmisen ajattelukykyyn tässäkin asiassa. Kiitos toimivan oppivelvollisuusjärjestelmän ja vapaan lehdistön. Taistelen sanan säilällä demokraattisen yhteiskunnan puolesta viimeiseen hengenvetoon. Puutteistaan huolimatta se on paras.

Hannu Kaalikoski

Pori