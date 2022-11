Kirkon vuoteen 2026 ulottuvassa strategiassa ”Ovet auki” todetaan, että ”suuntaamme voimavaroja hallinnosta toimintaan”. Lisäksi edellytetään ratkaisun löytämistä, ”millaisilla rakenteilla monipuolinen seurakuntatyö voidaan turvata kaikkialla Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.”

Porissa ja koko Satakunnassa onkin selvitettävä, millaisella seurakuntien hallintomallilla taloudelliset voimavaramme saadaan riittämään toiminnan toteuttamiseen. On hyvä ottaa huomioon, että mitä todennäköisimmin tulevina vuosina ihmiset tarvitsevat kirkkomme evankeliumia, diakoniaa ja avustustyötä, henkistä ja hengellistä tukea entistä enemmän. Olisiko mahdollista, että koko Satakunnassa olisi vain 3–5 seurakuntaa? Tällaisessa isossa seurakunnassa toiminta toteutuisi edelleen paikallisesti esimerkiksi niin sanotuissa kappeliseurakunnassa, mutta seurakunnan hallinto ja talous hoidetaan keskitetysti. Näin edelleen toteutuisi se, että seurakunnan voima on läheisyydessä, pienuudessa ja arjessa.

Tulevina vuosina seurakuntaa ei enää voi verrata kuntaan, vaan siitä kehittyy merkittävä kansalaisyhteiskunnan toimija. On hakeuduttava erilaisiin uusiin kumppanuuksiin ja verkostoihin. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että on entisestään lisättävä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. On oltava valmius ennakkoluulottomiin kokeiluihin, joissa epäonnistumisia ei saa pelätä.

Väistämättömän muutoksen keskellä seurakunnillamme on edelleen hyvät mahdollisuudet ylläpitää toivoa ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa, mihin suuntaan kirkkoamme ja seurakuntiamme kehitetään.

Seurakuntavaalit ovat arvovaalit, siksi kannattaa äänestää.

Pertti Rajala

seurakuntavaaliehdokas, KokoKansan kirkko (sd.)

Keski-Porin seurakunta