Vapaus on meille kaikkein tärkeintä, jopa tärkeämpää kuin itse elämä. Tämä tulee esiin uskomattoman monessa nykypäivänkin tilanteessa. Vapautta on se, että saa tehdä hyviä asioita vapaasti.

Skotlannin taistellessa itsenäisyydestään 1400-luvulla kirjoitti aikansa runoilija teoksen The Wallace noin vuonna 1488. Runoissa puhutaan sorrosta ja sitä vastaan kamppailusta. Vapaudesta. Silloinen englannin kuningas halusi kitkeä pois kaikki erimieliset, ja maalitti heitä muun muassa Jus Primae Noctis -oikeudella. Tämä on ensiyön oikeus, joka oli varmasti törkeydessään hurjimpia tapoja riistää vapautta kansalta.

Syntyi kapina, josta kerrotaan tarinoita vielä tänäkin päivänä.

Jos listataan asioita, mistä nykypäivän vapaus on tehty, niin päästään tarkastelemaan valtion toimintaa. Se, että verotetaan sähköä ja polttoaineita, rajoittaa meidän kansalaisten vapautta kulkea ja elää vapaasti. Ja se, että yksityistettiin sähkönsiirtoverkot, estää meitä saamasta samaa alennusta kuin norjalaiset, eli vuoden 2023 siirtoja ilman maksuja.

Vihreä siirtymä tuulimyllyineen tekee meille sähköä ainoastaan tuulisella kelillä, ja me kansalaiset olemme pörssisähkön vaihtelujen armoilla.

Kakkostien kamerat ottavat meistä kuvan, jos ajatuksissamme unohdamme jarruttaa yhteen kymmenistä risteyskohdista.

Eläkkeet antavat vanhemmille kansalaisille mahdollisuuden elää ja antaa joskus jotain lapsenlapsille – se ollaan ottamassa pois, kun sosialistinen ajattelumalli miettii vain palvelutalojen hitaasti jauhavaa ratastoa, johon me heitämme vanhuksemme. Yrittäjät laitetaan koko ajan maksamaan yhteiskunnan tukipilarien kannattelu, ja meistä puhutaan vähättelevästi.

Summa summarum: Verot, maksut ja sakot, joita me joudumme kantamaan, rajoittavat vapauttamme. On olemassa raja, milloin muista välittäminen muuttuu vapauden rajoittamiseksi, ja se ollaan tässä maassa ylitetty. Meillä on samanaikaista työvoimapulaa sekä työttömyyttä, joka johtuu pelkästään siitä, ettei ihmisillä ole motivaatiota toimia toisin.

Kysynkin nyt, mitä teet, kun sinulta viedään vapaus? Minä aion puuttua jokaiseen näistä epäkohdista.

Eerik Heijari

EMBA, yrittäjä

kansanedustajaehdokas (kok.)

Eurajoki