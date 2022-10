Kirjoittajan mukaan Porin uuden kaupunginjohtajan tärkein tehtävä on panostaa Porin yliopistollisen koulutuksen lisäämiseen.

Toimittaja Ilari Tapio oli tehnyt perusteellisen analyysin Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Hypon kuntien asuinluottoluokituksesta (SK 26.10). Satakunnan kunnista parhaiten menestyi Eurajoki. Eura ja Raumakin selvisivät kohtuullisesti.

Murheellinen oli Porin sijoitus. Porin vetovoima oli entisestään heikentynyt.

Ilari Tapio mainitsee parikin kertaa yliopiston puuttumisen vaikutuksesta kaupungin vetovoimaan. Tästä olen samaa mieltä. Yliopiston puute heijastuu Porin vetovoiman heikkouteen kaikessa.

Itse olen vuosikausia puhunut oman yliopiston tarpeellisuudesta. Yliopistot ovat parasta aluepolitiikkaa.

Juuri yliopiston puute on aiheuttanut myös sen, että Satakuntaan on saatu valtion rahoitusta huomattavasti vähemmän kuin maakuntiin, joissa on oma yliopisto.

Yliopistot on aina perustettu poliittisin päätöksin. Satakunnan edunvalvontaa johtaa Satakuntaliitto, ja sen apuna käytännössä toimivat kansanedustajat. Nyt Satakuntaliittoa johtavat raumalaiset Rainer Lehti, joka on hallituksen puheenjohtaja ja Matias Marttinen maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Maakuntajohtaja on Rauman entinen elinkeinojohtaja Asko Aro-Heinilä. Kovin on raumalaisvetoista Satakuntaliiton johto.

Raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen on vahva ehdokas uudeksi maakuntajohtajaksi, joka valitaan joulukuussa. Toivottavasti raumalaisuus ei ole este sille, että Porin yliopisto asetetaan Satakunnan ykköstavoitteeksi ensi vaalikaudella.

Jo ensi kuussa valitaan Porin uusi kaupunginjohtaja, jonka tärkein tehtävä on Porin yliopistollisen koulutuksen lisääminen omalla yliopistolla.

Näiden kahden uuden johtajan yhteistyöllä on suuri merkitys yliopiston saamiselle.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori