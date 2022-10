Aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen Ulvilaan on tarkoituksenmukaista nyt

Ulvilan kaupunki kilpailutti päiväkoti Metsätähden peruskorjausurakan keväällä 2022 hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kuuluu oleellisena osana urakkaohjelma, johon tilaaja kirjaa mitä urakkaan kuuluu, missä aikataulussa urakka on toteutettava, miten tilaaja tai rakennuttaja, osallistuu urakan toteuttamiseen ja paljon muita urakassa noudatettavia asioita.

Urakkaohjelmaan on selkeästi kirjattu, että rakennuttajalla ei ole erillishankintoja tässä urakassa. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttaja ei itse tee tai erikseen kilpailuta yksittäisiä erillishankintoja käynnissä olevan urakan alueelle. Urakkaohjelma liitetään urakkasopimukseen ja näitä asiakirjoja on noudatettava urakan aikana.

Mikäli kaupunki olisi lähtenyt kilpailuttamaan aurinkosähköjärjestelmän toteuttamista käynnissä olevan urakan alueelle, kaupunki olisi rikkonut tekemäänsä urakkasopimusta.

Hankintalain pykälässä 136 momentissa 2 säädetään, milloin hankintasopimukseen voidaan tehdä muutoksia (tilata lisätöitä) ilman uutta hankintamenettelyä. Tässä tapauksessa kyse on juuri tällaisesta muutoksesta (lisätyöstä) olemassa olevaan urakkasopimukseen.

Tekninen toimiala pyysi urakoitsijalta lisätyötarjouksen rakennuksen kattopinnoitteen uusimisesta ja aurinkosähköjärjestelmän rakentamisesta. Tarjous oli yhteensä 78 160 euroa (alv 0 %). Suurin osatekijä oli rakennuksen kattopinnoitteen uusiminen. Tekninen toimiala selvitti lisätyötarjouksen suuruutta vertailemalla muualla tehtyjen samanlaisten töiden hintoja. Vertailu osoitti, että urakoitsijan antama lisätyötarjous oli samaa hintatasoa, millä näitä yleensä toteutetaan.

Vaikka aurinkosähköjärjestelmä rakennetaan vasta näin loppuvuodesta, on sen toteuttaminen tarkoituksenmukaista nyt, koska päiväkoti on kiinni ja on hyvä mahdollisuus tehdä tämä työ häiritsemättä jatkossa päiväkodin toimintaa.

Edellä mainitut asiat kerrottiin tekniselle lautakunnalle ja lautakunta teki asiassa urakkasopimusasiakirjoihin ja hankintalakiin perustuvan päätöksen, lisätyö urakkasopimukseen hyväksyttiin. Koska hanketta toteuttaa Rakennuspalvelu M. Kallioinen Oy ja sen omistaja on lautakunnan puheenjohtaja, hän jääväsi itsensä tämän asian käsittelystä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Juha Hjulgren

tekninen johtaja

Ulvilan kaupunki