Näin totesi siskoni appi, Raimo Rajala, ja nyt kolme vuotta kokemäkeläisenä voin yhtyä mielipiteeseen tosissani.

Kokemäki asuinpaikkana on yllättänyt positiivisesti monta kertaa. Jo muuton yhteydessä asioiden hoitaminen niin kaupungin virastoissa kuin yrityksissä oli helppoa ja vaivatonta. Palvelu on ollut ystävällistä ja osaavaa. Kokemäeltä on löytynyt lähes kaikki mitä omakotitalossa asuva lapsiperhe voi tarvita.

Liikkumiseen ja ulkoiluun on tarjolla monimuotoiset mahdollisuudet niin Pitkäjärven ympärillä metsämaastossa kuin upeassa liikuntapuistossa keskustassa. Pitkäjärvi on jo itsessään helmi. Aurinkoisina hellepäivinä uimaranta on paras mahdollinen. Innokkaana lenkkeilijänä olen saanut ihastella kauniita joki- ja peltomaisemia eri vuodenaikoina.

Jykevä kirkko seisoo komeana keskeisellä paikalla mäen päällä hyvin hoidettuine ympäristöineen sekä joen toisella puolella upeasti valaistun sillan yli käveltyään löytää idyllisen Marian kappelin ja vanhan hautausmaan.

Lapsille ja nuorille on hyvät ja toimivat koulut sekä pienemmille kivat leikkipuistot sekä uusi värikäs päiväkoti, jonka pihalla saa nähdä iloista vilinää. Kokemäen Taksi hoitaa koulumatkat turvallisesti ja luotettavasti, ja myös ikäihmisten ja vammaisten yksilöllistä kuljetuspalvelua olen saanut Kokemäellä todistaa.

Kulkuyhteydet muualle ovat myös hyvät valtatie 2:n ja rautatieaseman ansiosta. Junalla pääsee Poriin 25 minuutissa, mikä on mahdollistanut esimerkiksi nuoren opiskelun Porissa.

Olen saanut havaita, että kokemäkeläiset ovat kotiseuturakkaita ja perhekeskeisiä, ja siksi täällä asuukin monen sukupolven väkeä. Kokemäellä pidetään huolta kaikenikäisistä ihmisistä, vauvasta vaariin.

Sirpa Holappa

Kokemäki