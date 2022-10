Seurakunta on yhteisvastuun yhteisö – maailmantilanne edellyttää tulemaan esille ja toteuttamaan työtään täysipainoisesti

Ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ovat samanarvoisia. Teesit ovat helppo allekirjoittaa, mutta vaikeita toteuttaa. Seurakuntavaalit pidetään 20. marraskuuta 2022 ja ennakkoäänestysaika on 8.–12. marraskuuta 2022.

Seurakuntavaalien äänestysprosentista odotetaan hiljaista: ”Harmaata alakuloa” totesi analyysissään Jukkapekka Varjonen (SK 24.10.22).

Oma lähestymistapani on erilainen. Nykyinen maailmantilanne oikeastaan edellyttää seurakuntaa tulemaan esille ja toteuttamaan työtään täysipainoisesti. Kirkon työn merkitys korostuu vaikeissa tilanteissa. Esimerkkeinä koronapandemian vaikutukset ja pitkään jatkunut sotatilanne aivan lähellämme. Energiakriisi vie ihmisiä taloudellisesti yhä ahtaamalle.

Tulevaisuus ei olekaan ennustettavissa. Tämän kaltaiset tilanteet herättävät ajatuksen siitä, että kaikki mahdolliset varautumiskeinot on otettava käyttöön.

Seurakunnilla on pitkä kokemus tukea ihmisiä heidän hädässään. Diakonia-, lapsi- ja perhe- sekä nuorisotyöllä on paikkansa myös sote-uudistuksen muutosvaiheessa. Hyvinvointialueelle mentäessä uusia yhteistyökumppanuuksia on mahdollista rakentaa.

Seurakunnat toimivat lähipalveluperiaatteella ja toivottavat kaikki tervetulleeksi. Kirkko on jo nyt löytänyt uusia tapoja toimia ja yhteistyömalleja on rakennettu. Yhteisissä palveluissa pureudutaan muun muassa päihde- ja mielenterveystyön sekä perheiden hyvinvoinnin kysymyksiin. Myös sairauksien ja vastoinkäymisten kohdalla seurakunnan työllä on tärkeä rooli.

Oikeastaan, mitä enemmän asiaa pohdin, niin sen tärkeämmäksi tuki seurakuntatyötä tekeville muodostuu. Reagointi harmaalla alakulolla ei nyt vain mielestäni sovi kuvaan. Seurakuntavaaleissa äänestäminen on yksi mahdollisuus vaikuttaa.

Kiitos Jukkapekka Varjoselle pohdintaan johdattavasta analyysistä.

Johanna Santanen

sosiaalityöntekijä, sosionomi diakoni AMK, kirkkovaltuusto- ja seurakuntaneuvostoehdokas, KansanKirkko, Satakunnan hyvinvointialueen varavaltuutettu (sd.)

Pori