Voiko Venäjän presidentin Vladimir Putinin turhautuminen antaa oikeuden sotia Ukrainassa tuhoisin seurauksin?

Länsi sallii Ukrainan puolustaa itseään, mutta hyökkäyssotaa ukrainalaiset saavat käydä vain omalla maallaan, johon myös Venäjän laittomasti liittämät alueet kuuluvat. Näin länsi turvaa omaa turvallisuuttaan ja välttää sodan laajenemisen. Ukraina siis taistelee myös lännen puolesta.

Niin lännessä kuin muuallakin katsellaan sivusta, kun Putinin sotajoukot tappavat ukrainalaisia ja tuhoavat heidän kotejaan sekä elintärkeitä toimintoja, kuten energialaitoksia.

Eikö tälle menolle voida muuta tehdä kuin asettaa Venäjälle talouspakotteita ja antaa tukea ukrainalaisille sekä aseistaa heidän armeijaansa?

Lännen aseapukin on Ukrainaan kulkenut Venäjän hyökkäyksestä lähtien aina jälkijunassa. Länsi on herännyt vasta sitten, kun Venäjä on jo Ukrainassa ehtinyt tehdä tuhojaan.

Tästä kaikesta pahuudesta huolimatta lännessä on johtajia, jotka yrittävät ymmärtää Putinia tarkoituksenaan, että Ukrainan sodassa saataisiin rauha aikaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi taannoin CNN:n haastattelussa, että hän ei näe paljon mahdollisuutta saavuttaa rauhaa.

Niinistön mukaan Putinin turhautuminen Ukrainan suhteen on vain kasvanut vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. Niinistö sanoi, että Putin on päättänyt ratkaista tilanteen tavalla taikka toisella.

Tässä kohtaa on kysyttävä, mitä pahaa Ukraina teki Venäjälle, kun Putin liitti laittomasti Krimin niemimaan Venäjään. Tämän lisäksi Putin otti Itä-Ukrainasta alueita venäjämielisten haltuun. Vuodesta 2014 lähtien on Ukrainan maaperällä sodittu. Viime helmikuussa sota äityi täysmittaiseksi, kun Venäjä hyökkäsi julmasti Ukrainan kimppuun.

Pentti Välimaa

Pori