Seurakunnissa on jouduttu pohtimaan, miten ihmisiä tavoitetaan seurakunnan yhteyteen. Suomalaiset eivät koe seurakuntaa ja koko kirkkoa itselleen niin läheisenä ja merkittävänä kuin aiemmin. Monen mielikuva kirkosta on kaavoihinsa kangistuneen vanhanaikainen.

Kuitenkin kirkko tekee paljon työtä, joka ei tue tätä mielikuvaa. Kirkko on kohdannut vaikeuksissa olevia ihmisiä koko olemassaolonsa ajan. Kirkko on hoitanut ja kohdannut ihmisiä vammaispalveluissa, vankiloissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa ja perheneuvonnassa. Kirkko on kohdannut asunnottomia tai päihde- ja mielenterveysongelmaisia.

Kaikkea tätä ja paljon muuta on toteutettu kirkon diakoniatyössä ja myös muussa seurakuntien toiminnassa.

Ihmisillä on tarve saada puhua huolistaan ja tulla kuulluiksi. Siinä on kirkolle tehtävää: löytää ja kohdata nämä ihmiset tarpeineen. Siksi diakonian ja sielunhoidon on oltava seurakuntien toiminnan ytimessä.

On myös tärkeää, että papilla ei ole kiire, kun hän kohtaa ihmisiä toimituksissa, kuten kasteen, häiden ja hautajaisten aikana. Valitettavasti monin paikoin pappien aika ei riitä toimituksissa ihmisten hyvään kohtaamiseen.

Toimitusten hyvään hoitamiseen on oltava riittävästi työvoimaa. Seurakunnan on oltava kirkon arvojen mukainen työnantaja.

Myös kirkkotilojen ja muiden seurakuntien tilojen käyttö liittyy ihmisten kohtaamiseen. Kirkkojen ovien ja muiden seurakunnan tilojen on oltava auki ihmisten omaehtoista hiljentymistä varten.

Keski- ja Etelä-Euroopassa kohtaa ihmisiä, jotka kaupungilla asioidessaan käyvät hiljentymässä, rukoilemassa ja pohtimassa omaa elämäänsä auki olevassa kirkossa. Suomessa tiekirkoista on hyviä kokemuksia. Kirkkojen turvallisuudesta voidaan huolehtia vapaaehtoisilla päivystäjillä.

Kirkkotilojen käyttöä tuleekin uudistaa ennakkoluulottomilla kokeiluilla.

Pertti Rajala

seurakuntavaaliehdokas, Keski-Porin seurakunta