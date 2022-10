Porilaine-lehdessä (29.9.) aiemmin ollut maininta Aittaluodonkadun päässä olleen vanhan venevalkaman ruoppaamisesta ja rantaruovikon puhdistamisesta on saatu päätökseen. Miessukupolven aikana ranta oli muuttunut ympäristöllisesti, eikä se toiminnallisestikaan ollut entisensä. Sadevesipumppaamon kohdalta vanha venevalkama oli liettynyt ja kasvanut lähes umpeen.

Vanhemman väestön mielenmaisemassa alue oli vilkas. Aittaluodonkatua käyttivät asukkaat ja teollisuusalueen työväki. Höyryveturin vetämänä tavarajuna vei muun muassa paperia ja selluloosaa Mäntyluotoon ja käyttäjille.

Muutos on ollut valtaisa, eikä kokonaisuudessaan mitenkään huono. Vaikka läpiajoliikenne on lähes tyystin loppunut, on alue nyt virkistyskäyttöön sopiva esimerkiksi veneilijöille ja lenkkeilijöille.

Vanhan sillan tulvatunnelit ja pumput ovat yhä toiminnassa. Nyt suoritettu valkaman ruoppaus ja rannan siistiytyminen lisäävät alueen viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Suuri kiitos on annettava kaupungin viranhaltijalle, jonka päätöksellä työ suoritettiin. Valvovaa työnjohtoa ja ammattitaitoista urakointiporukkaa sivullisenkin oli ilo seurata. Työn jälki on hyvän arvosanan ansaitseva.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (sit./vas.)

tekninen lautakunta

Pori