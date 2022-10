Sateen jälkeen ilma tuntuu raikkaalta. Se johtuu siitä, että ilmassa oleva pöly sitoutuu sadepisaroihin ja putoaa maahan kasvien ravinteiksi. Samalla ilmasta poistuu kasvihuonekaasua, joka on täällä hiilidioksidi. Se on puhtaana hajuton ja väritön kaasu. Sitä liukenee noin 1,5 kilogrammaa kuutioon vettä.

Joskus sanotaan lentokoneen pakokaasuvanan taivaalla osoittavan lennon suurta saastemäärää. Asia ei todellisuudessa ole täsmälleen sellainen.

Hiilidioksidi on osa savukaasuja, joista tässä tapauksessa pääosa on vesihöyryä. Ylhäällä lentokorkeudessa on hyvin kylmää, ja siellä hiilidioksidin liukenevuus on suurempi kuin täällä maanpinnalla sateessa. Sieltä vesihöyryyn liuennutta hieman hapanta vettä sataa maahan.

Jäljelle jäänyt liukenematon hiilidioksidi painuu maata kohti, koska se on hieman raskaampaa kuin ilma.

Sademittariini kertyi viikonlopun aikana 40 millimetriä vettä. Siitä tulee hehtaarille 400 litraa ja koko sateen alueelle erittäin suuret määrät.

Siten koko viikonlopun sateiden sitoma hiilidioksidin määrä on todella suuri.

Veden merkitys hiilidioksidin poistamisessa on elintärkeä prosessi. Ilman sitä ihmiskuntaa ei olisi – eikä muutakaan hengittävää eläimistöä.

Eelis Pulkkinen

geologi

Orivesi