Elämme kovia aikoja energian käytön ja saatavuuden suhteen. Todellinen syy vaikeaan tilanteeseen löytyy itärajan takaa – vai löytyykö?

Syyllistä energian hintaan Suomessa ei voi löytää yksinomaan Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Toki Venäjän lopettamat kaasutoimitukset Saksaan vaikuttavat myös Suomeen. Suomalaiset ovat tehneet saksalaisten kanssa huonoja sopimuksia – näin voi sanoa, kun on seurannut Uniperin ja Fortumin keskinäisiä energiasekoiluja.

Pienen on kuunneltava, mitä iso sanoo.

Nyt olisi Suomellakin kansallisella tasolla paljon tehtävää energiahintojen rajun nousun ehkäisemisessä.

Fortumin ja Uniperin kärhämöinnistä on enää turha spekuloida. Jälkiviisastelusta ei ole mitään hyötyä, joten on palattava tähän päivään ja käytettävä niitä ratkaisuja, jotka ovat vielä mahdollisia energiakriisin helpottamiseksi.

Tuskinpa Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin päättymisestä apua löytyy. Sota voi kestää jopa vuosia.

Kyllä totuus on se, että Suomen energiantuotannossa on esteenä ollut ja tulee ehkä pitkään olemaan niin sanottu vihreä siirtymä. Sitä on toimitettu enenevässä määrin ulkomaisten toimijoiden käyttöön – vai mitä mieltä ollaan esimerkiksi bioenergiaprojektin viemisestä Hollannin Rotterdamiin?

Neste Oyj:llä olisi ollut täydet mahdollisuudet aloittaa toiminta Suomessa. Suuret toimijat, kuten Fortum ja Neste, eivät ole ajaneet Suomen kansallista etua.

Suomen seitsemästä varavoimalasta suurin sijaitsee Porin Tahkoluodossa. Miksi siis tätä tehoreservissä olevaa voimalaa ei voida ottaa uudelleen käyttöön?

Kansalaiset vaativat tähän vastauksen.

Toinen kysymys on turvetuotannon alasajo.

Koko Suomi odottaa nyt ”henkeään pidätellen”, josko Olkiluodon kolmas reaktori viimein saataisiin täydelliseen tuotantoon. Monet eivät usko vieläkään tätä ihmettä tapahtuvan.

Onhan koko projekti kestänyt jo 13 vuotta. Toki ihmeiden aika ei vielä ole ohi. Ikävästä energiakriisistä päästäisiin oitis eroon, mikäli nyt tyhjänpantteina seisovat ”hätävaravoimalat” sekä Olkiluoto 3 saataisiin käyttöön ja täystuotantoon mahdollisimman pian.

Erkki Santala

Pori