Monissa uskonnoissa ja taruissa helvetti on paikka, jossa ihmiset saavat kuolemansa jälkeen rangaistuksen pahoista teoistaan. Ilmestyskirjoissa ja Koraanissa helvetin kärsimyksiä kuvataan varsin yksityiskohtaisesti. Myös Dante kuvaa Jumalaisessa näytelmässään syntisten ihmisten kidutusta antaumuksella.

Itse asiassa venäläiset ovat muuttaneet nämä vanhat uskomukset reaalitodellisuudeksi Ukrainassa ja monissa muissa valtioissa, joihin he ovat levittäneet venäläistä sanomaa aseiden avulla. Yksikään Venäjän uhri ei ole Venäjää uhannut muuten kuin lavastettujen Mainilan laukausten muodossa, eli venäläisessä helvetissä rangaistaan syyttömiä ihmisiä.

Lisäksi venäläisen helvetin todellisuus on kertaluokkaa karmeampaa kuin vanhoissa uskomuksissa. Irvokkainta on, että venäläisen helvetin ylipäällikkö jakaa mitaleita ja palkintoja kaikista suurimmille massamurhaajille, lastenraiskaajille, sarjakiduttajille, varkaille ja terroristeille, jotka hävittävät ihmisten kodit, työpaikat ja viljelysmaat.

Venäläisen helvetin kustannukset Ukrainassa pelkästään jälleenrakentamisen osalta ovat jo noin kymmenentuhatta euroa jokaista venäläistä kohden. Tämän lisäksi tulevat inhimilliset kärsimykset, joita mitkään sotakorvaukset eivät voi korvata. Näiden tuhotöiden järkyttävän suurta ympäristöjalanjälkeä ei ole myöskään syytä unohtaa.

Kaikki ne venäläiset ovat vastuussa Ukrainan hirmuteoista, jotka ovat sulkeneet silmänsä vääryydeltä ja antaneet oman valtionsa hirmuhallitsijoiden käyttöön.

Venäläisen näkemyksen mukaan politiikkaa ja urheilua ei tulisi sekoittaa keskenään. Demokraattisissa valtioissa politiikan tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin, sananvapauden ja tasa-arvon kehittäminen.

Venäläisen käänteisen logiikan mukaan politiikka tarkoittaa syyttömien ihmisten massamurhaa, kiduttamista, sensuuria, valehtelua, korruptiota, väärennettyjä vaaleja, etnisiä puhdistuksia, valtion varojen väärinkäytöksiä, opposition murskaamista ja tiedotusvälineiden valjastamista diktatuurin äänitorveksi.

Näillä eväillä Venäjä rakentaa uutta maailmanjärjestystä.

Venäjällä on tuhatvuotiset perinteet toisinajattelijoiden vankileireistä ja murhista, kuten myös maallisen vaurauden keskittämisestä poliittisen eliitin käyttöön. Tällaisen pitkän jalostustyön tuloksena on syntynyt kansa, joka tottelee esivaltaa – ja jonka uskonto on imperialistinen nationalismi.

Venäjän kirkon päämies lupaa venäläisen helvetin paholaisille pääsyn paratiisiin. Hän kuitenkin valehtelee, koska elämme ainutlaatuisella näyttämöllä, jossa itse vapaasti valitsemme hyvyyden ja pahuuden välillä. Tämä valinta on meidän jokaisen henkilökohtainen päätös. Elämämme tarkoitus on oppia tekemään oikein vain siksi, että se on oikein. Ainoa palkintomme on hyvä mieli.

Venäläisten paholaisten ei kuitenkaan tarvitse pelätä kuolemanjälkeistä helvettiä, koska sitä ei ole olemassa. Ihmiset, jotka ovat valinneet pahuuden, haihtuvat pois kuolemansa jälkeen. Luojamme kaikkivaltias Jumala – joka rakastaa meitä ja kulkee aina kanssamme tällä iäisyysmatkalla – ei alennu kiduttajien ja kostajien primitiiviselle tasolle.

Historia osoittaa, että diktaattorit eivät ymmärrä järkipuhetta. Ainoa perustelu, jota diktatuuri ymmärtää on sotilaallinen ylivoima, siksi demokraattisten maiden tulee tukea Ukrainaa kaikin tavoin ja vahvistaa omaa puolustustaan niin paljon, että diktaattorit ymmärtävät hyökkäyksen olevan itsemurha.

Antti Roine

Ulvila