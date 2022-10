Vuodenaika on vaihtunut syksyyn. On aika jälleen kaivaa kynttilät ja villasukat esiin, tällä kertaa niille on myös todellinen tarve.

Syksyn tunnelmointi on vaihtunut monessa taloudessa selviytymistaisteluksi. Energia maksaa enemmän kuin koskaan, ja monella on vaikeuksia selviytyä arjen menoista. Huoli turvallisuudesta kasvaa arvaamattoman rajanaapurimme vuoksi. Tulevaisuuden kuva on sumuverhon peittämä.

Uutisointia kansalaisten lisääntyneistä maksuhäiriöistä, eritoten sähkölaskuista johtuen, on jo nyt ollut havaittavissa.

Viljelijät sammuttavat kasvihuoneittensa valoja ja lämmityksiä, koska kohonneet kustannukset tekevät liiketoiminnan harjoittamisesta mahdotonta. Moni yritys on siirtänyt tuotantoaan yöaikaan, jolloin on mahdollista nipistää kohonneista energiakustannuksista.

Samaan aikaan uutisoidaan sähköyhtiöiden tekevän jättimäisiä tuloksia, tulonsiirtoja kansalaisilta vihreälle eliitille. Täällä kansa taistelee kallistuvien elinkustannusten kanssa, kun hallitus jatkaa kunnianhimoista energiapolitiikkaansa velkarahalla, lahjoitti avokätisesti miljardeja Fortumin Uniper-sotkuihin vastuuta kantamatta – minkä me tavalliset veromaksajat maksamme selkänahastamme.

Nykyhallituksen ajama vihreäsiirtymä sekä itänaapurimme arvaamaton ja raukkamainen käytös on ajamassa meidät tavalliset kansalaiset ennen näkemättömään tilanteeseen.

Moni miettii, mitä on vielä edessä, mistä rahat kasvaneisiin elinkustannuksiin, mistä voisi vielä hieman säästää ja mitä sitten tehdään, kun kaikki keinot on jo käytetty?

Ainakaan ministeri Tuppuraisen antama energiansäästövinkki, hiustenkihartimen vaihtaminen papiljotteihin, ei talouksia pelasta. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Nykyhallituksen tekemä toimenpide verovähennysoikeuden lisääminen suurille sähkölaskuille ei paljon lämmitä, kun lasku on kuitenkin maksettava.

Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä välittömästi korjaustoimenpiteisiin, ihmisten arjen turvaamiseksi. Julkisista menoista pitää karsia kaikki toissijaiset menot ja ylimääräiset kulut, esimerkiksi kehitysapua voisi jatkossa maksaa vain budjettiylijäämästä. Eikä velkarahalla, kuten nykyhallitus on toiminut.

Hiilineutraaliustavoite on siirrettävä vuoteen 2050, ja tästä säästyneet miljardit voidaan kohdistaa kotitalouksien kohdistuvien verojen ja maksujen alentamiseen, jolloin saadaan hillittyä arjen kustannusten nousua.

Nyt tarvitaan tekoja oman kansan eteen. Työn, kodin ja leivän puolesta.

Niko Viinamäki

Porin kaupunginvaltuutettu (ps.),

Satakunnan aluevaltuutettu