Kuluva hallituskausi on lopuillaan, mutta miten asioita on hoidettu tai jätetty hoitamatta?

Paljon on yritetty ja tehtykin, mutta tulokset ovat jääneet laihanlaisiksi, ainakin näin tavallisen kansalaisen näkökulmasta. Toki syykin lienee selvä. Koronapandemia on kohdellut kansalaisia kovalla kädellä jo parin vuoden ajan, eikä vieläkään sen loppumisesta ole mitään varmuutta.

Lisäksi Ukrainassa riehuva sota vaikuttaa myös Suomeen, koska olemme hyökkäyssotaa käyvän supervallan naapurissa.

On annettava kaikki kunnia annettava Suomen ulkopolitiikalle, jota presidentti, pääministeri ja ulkoministeri ovat hoitaneet mallikkaasti. Sota Ukrainassa jatkuu, mutta lopullista voittajaa voidaan vain arvailla.

Suomen kanta sotaan on selvä ja kaikkien tiedossa, mutta nyt on hallituksella näytön paikka, miten sodan aiheuttamasta energiakriisistä selvitään.

Tämä sopineekin aasinsillaksi Suomessa harjoitettavaan sisäpolitiikkaan.

Ihmetystä on herättänyt, miten niin sanotut asiantuntijat ja konsultit ovat puuhastelleet paljon kritiikkiä saaneissa Itämeren kaasuputkitehtailluissa. Nämä konsultit olisi saatava vastuuseen putkista aiheutuneista ympäristöhaitoista.

Tapansa mukaan nykyinen hallitus syyttää aina edeltäjiään tekemistään virheistä. Onneksi eduskuntavaalit ovat keväällä ja äänestäjät tulevat olemaan paljon vartijoina tulevia ehdokkaita äänestäessään.

Meillä täällä Porissa ja Satakunnassa on paljon asioita, jotka vaativat pikaista korjausta. Tulevilta kansanedustajilta odotetaan paljon.

Heidän tulisi ottaa tosissaan neuvoja, joita esimerkiksi valtiopäiväneuvos Mikko Elo on toistuvasti tuonut esiin monissa kirjoituksissaan. Samoin Ulvilasta kuuluu hyvää asiaa Antti Roineen suulla.

Yliopiston saaminen Poriin on ehkä tärkein asia, ja myös liikenneolojen heikko kunto on saatava paljon paremmaksi, kuten Elokin on monesti korostanut. Valitettavasti nämä hyvät parannusehdotukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Tulevien kansanedustajien ei tule kilvoitella lihavan palkkapussin perässä, vaan hyvän palkan eteen on tehtävä myös töitä. Joitakin aikoja siten eräs entinen kansanedustaja ehdotti edustajille suurta palkankorotusta, jotta työn motivaatio pysyisi korkeana. Ovat kuulemma palkkakuopassa.

Katselin televisiosta entisen opetusministeriön kansliapäällikön Jaakko Nummisen haastattelun. Ministeriön kansliapäällikkönä ollessaan hän oli tutustunut eri yliopistojen toimintaan. Kehuja saivat muun muassa Lappeenranta, Kuopio, Joensuu, Rovaniemi ja Vaasa.

Hän totesikin, että näiden kaupunkien yliopistot ovat suuresti vaikuttaneet paikkakuntien työllisyyteen ja talouteen.

Mitä onkaan tapahtunut Porissa? Totuus on, että ilman yliopistoa Porin kehitys taantuu.

Tulevat Satakunnan kansanedustajat, teitä edellytetään sitoutumaan seuraavien hankkeiden eteenpäin viemiseksi: yliopisto Poriin, lentoliikenne tasavertaiseksi Itä-Suonen lentoliikenteen kanssa, Porin satamien elvyttäminen ja surkeiksi muuttuneiden liikenneolojen kehittäminen.

Monet Satakunnan kunnat suhtautuvat kielteisesti Pori–Helsinki-lentojen tukemiseen. On aivan käsittämätöntä, että naapurikaupunki Rauma ja varsinkin raumalainen maakuntajohtaja vastustaa Pori–Helsinki-lentoliikennettä.

Mitä tulee mahdollisen palloiluhallin suunnitteluun, se ei ole edes mainitsemisen arvoista tässä yhteydessä. Tulevien kansanedustajien olisi myös sitouduttava ilmaisemaan mielipiteensä palloiluhallista.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori