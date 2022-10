Sampsa Kataja: Palloiluhalli rakennetaan varmasti

Janassa on kaksi ääripäätä. On myös keskipiste, jonka jommallekummalle puolen myös päätöksentekijän pitää itsensä asettaa.

Rakennettavasta palloiluhallista puhuttaessa joillekin saattoi välittyä kuva, että päättäjät katsoisivat asioita mustavalkoisesti tai vain janan ääripäistä. Näin tuskin kukaan toimi.

Asioissa on puolensa ja puolensa. Vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto on päätöksensä tehnyt ja sitä on syytä kunnioittaa. Näin ainakin demokratiassa.

Lapsellisia ovat kiukuttelut siitä, että ei sitten rakenneta mitään, kun valmistelussa ollut hanke kaatui. Tätä tuskin kukaan haluaa.

Liikuntatilojen tarve on todellinen ja nyt on aika ryhtyä ripeästi toimeen, jotta tarpeeseen voidaan vastata – siis tarpeeseen.

Sampsa Kataja

kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (kok.)

Pori