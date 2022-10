Porin joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Jussi Ihamäki (SK 1.10.) pohtii kehittämiskohteita joukkoliikenteeseen. Esikuvaksi nousee Tampereen seudun Nysse. Voisiko sieltä ottaa mallia kehittämistyöhön?

Tärkein askel olisi laajentaa joukkoliikennealue koskemaan kaikkia Porin ympäristön kuntia, jolloin palvelusta vastattaisiin keskitetysti. Käyttäjälle siitä olisi monia etuja ja palvelu tarjoaisi entistä useammin aidon vaihtoehdon autoriippuvuudelle.

Tampereella alue kattaa kahdeksan kuntaa. Eräs yksityiskohta on se, että Nysse-lippua voi käyttää myös junamatkoilla, kuten Nokian ja Tampereen aseman välillä.

Joukkoliikenteen, muun palveluverkon ja kaavoituksen välisen vuoropuhelu lisääminen ja sitä seuraavat kehittämistoimet kasvattavat käyttäjien määrää ja parantavat palvelutasoa. Useat koulujen ja terveysasemien työntekijät ja käyttäjät voivat tällöin turvata liikkumistarpeensa joukkoliikenteellä.

Päätettäessä hyvinvointialueen palveluverkosta pitää joukkoliikennepalvelut ja niiden kehittämien kytkeä ehdottomasti päätöksentekoon. Joukkoliikenne lisää käyttäjien arkiliikuntaa, millä on terveyttä edistävä vaikutus. Tämä on osoitettu useissa tutkimuksissa.

Kehittämistoiminnan perusta on riittävän yksityiskohtainen suunnitelma palvelutasosta. Mallia siihen voi ottaa jo monilla alueilla tehdyistä suunnitelmista.

Tampereen seudulla palvelutaso on määritelty kaikille alueille, joilla on yli viisikymmentä asukasta 250 m x 250 m -kokoisella ruudulla. Palvelutasoluokkia on kuusi. Kuutosalueella liikennettä on lähes ympäri vuorokauden ja ykkösalueellakin arkisin aamuseitsemän ja iltaviiden välillä.

Kyselyjen perusteella työ- ja koulumatkojen ohella joukkoliikenteen suunnittelussa on huomioitava myös liityntäliikenne kaukoliikenteen pysäkeille ja vapaa-ajan liikenne. Käytännössä se tarkoittasi sitä, että Tampereen Nokia-areenan tapahtumiin voisi kulkea niiden ajankohtaan suunnitelluilla junavuoroilla.

Mikäli Winnovan metsäopetuksen oppilaankuljetus kytkettäisiin joukkoliikennepalveluihin, voisi autoton porilainen päästä aamulla Joutsijärven seudulle, retkeillä siellä ja palata iltapäivällä takasin kaupunkiympäristöön.

Sakari Aalto

Ulvila