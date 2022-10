Suomen on oltava vastavoima tyttöjen oikeuksia heikentäville liikkeille

Planin raportin mukaan tytöt pääsevät aloittamaan peruskoulun nykyään yhtä usein kuin pojatkin, mutta takapakkia tyttöjen asemaan on tullut muun muassa aborttioikeudessa.

YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä täyttää 11. lokakuuta kymmenen vuotta. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin aloitteesta syntynyt teemapäivä on tuonut huomiota syrjinnälle, jota tytöt kohtaavat ympäri maailmaa ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Se on myös tehnyt tyttöjen kykyjä ja potentiaalia näkyviksi.

Kymmenvuotispäivänä ei ole syytä pelkkään juhlaan, sillä tyttöjen aseman kokonaiskuva ei ole juuri kirkastunut vuosikymmenessä.

Planin tuore raportti osoittaa, että osa tyttöjen oikeuksista on edistynyt. Tytöt esimerkiksi pääsevät aloittamaan peruskoulun yhtä usein kuin pojat, ja sukupuolten oppimistulokset ovat tasaisia. Myös lapsiavioliittojen määrä on vähentynyt.

Osa oikeuksista on sen sijaan ottanut takapakkia. Esimerkiksi aborttioikeus on heikentynyt useissa maissa. Myös perhesuunnittelu- ja ehkäisyohjelmat ovat vastatuulessa. Vuoden 2019 tilastojen mukaan peräti 43 prosentilla seksuaalisesti aktiivisista 15–19-vuotiaista tytöistä, jotka haluaisivat välttää raskauden, ei ole käytössään nykyaikaisia ehkäisymenetelmiä.

Ilmastonmuutos, koronapandemia sekä muut kriisit ja konfliktit ovat hidastaneet parannuksia tyttöjen asemassa, erityisesti köyhimmissä maissa. Takapakki seksuaalikasvatuksessa sekä abortin ja ehkäisyn saatavuudessa selittyy kuitenkin ennen kaikkea konservatiivisten, tasa-arvoa vastustavien liikkeiden vahvistumisella.

Niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä kokoaa yhteen populistisia, uskonnollisia, kansallismielisiä ja äärioikeistolaisia tahoja, jotka pyrkivät aktiivisesti rajoittamaan naisten ja tyttöjen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Anti-gender-liike on voimistunut ympäri maailmaa, myös EU:ssa. Tämä on vakava uhka tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kehitykselle, kansainväliselle yhteistyölle sekä demokraattisille yhteiskunnille.

Anti-gender-retoriikkaan kuuluu perhearvojen puolustaminen, mutta käytännössä liikehdintä puolustaa vain miesten oikeuksia. Tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen oikeudet ja palvelut ovat kaventuneet maissa, joissa nämä liikkeet ovat saaneet valtaa. Esimerkkejä löytyy vaikkapa Puolasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista ja Ugandasta.

Liian hidas ja epätasainen kehitys tyttöjen asemassa on meille kipeä mutta tärkeä muistutus siitä, että tasa-arvon vastainen liikehdintä tarvitsee voimakkaita vastustajia.

Suomella on mahdollisuus olla kokoaan suurempi vastavoima, sillä meillä on vahva maine sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustajana. Meidän on käytettävä asemaamme kansainvälisillä foorumeilla ja tehtävä tasa-arvoa edistävää ulkopolitiikkaa rohkeasti ja johdonmukaisesti.

Kansainvälinen yhteisö ei saa enää pettää tyttöjä. Takapakki on pysäytettävä.

Ossi Heinänen

pääsihteeri

Plan International Suomi