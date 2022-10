Uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa tarvitaan kaikkien osapuolten yhteistyötä enemmän kuin koskaan. Hedelmällinen yhteistyö edellyttää myös avointa ja jatkuvaa viestintää. Julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla on kaikilla omat vahvuutensa, jotka kannattaa laittaa peliin yhteisen hyvän eteen.

Julkinen sektori kantaa päävastuun hyvinvointialueen toimivuudesta, mutta kaikki toimijat tarvitaan mukaan. Yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa on käytävä jatkuvaa, avointa keskustelua, jotta löydetään parhaat tavat tuottaa yhdenvertaisia ja saavutettavia palveluita. Tätä varten Satakunnan hyvinvointialueella on olemassa Elinkeino- ja järjestöneuvottelukunta, jossa hyvinvointialueen edustajat käyvät vuoropuhelua yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Satakunnan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 10 000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen työntekijää. Vastaavasti yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskentelee 5 000 sosiaali- ja terveysalan henkilöä. He kaikki tekevät vaativaa työtä osittain haasteellisissakin olosuhteissa meidän kaikkien hyväksi.

Sotealan ammattilaiset ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen ja panostuksen, koska vain hyvinvoiva työntekijä jaksaa arjessa. Toimialalle tarvitaan lisää työntekijöitä ja uusia tapoja tehdä työtä asiakkaiden hyväksi. Alan ammattilaisista on huutava pula, joten resurssit on käytettävä tarkkaan, jotta Satakunnassa riittää jatkossakin tekijöitä.

Hyvinvointialueiden päätehtävä on sananmukaisesti tuottaa hyvinvointia alueen asukkaille. Mikä tuo hyvinvointia?

Turvallisuuden tunne ja luottamus siihen, että minä ja läheiseni saamme apua ja hoitoa silloin, kun sitä tarvitsemme ja elinympäristöni tuottaa mahdollisimman hyvän alustan hyvään elämään. Hyvinvointi kuuluu kaikille – lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.

Matalan kynnyksen eli helposti saavutettavia palveluita pitää lisätä heille, joilla on haasteita arjessa. Muun muassa ikäihmiset, vammaiset ja maahanmuuttajat tarvitsevat tukea, jotta he pääsevät palveluiden ulottuville silloin, kun niille on tarve.

Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme samaan aikaan tarjota palveluita ja kehittää niitä vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Yhteisöllisyys on vankka alusta, jolta uusi hyvinvointialue voi ponnistaa – aluevastuu on yhteinen asiamme. Kaikki se, mitä teemme yhteisen hyvän eteen, palvelee satakuntalaisia aina Karvialta Huittisiin asti.

Tehdään yhdessä Satakunnasta onnellisten ihmisten maakunta, jossa on hyvä elää ja olla.

Heidi Viljanen

kansanedustaja (sd.)

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Pia Hirvonen

johtava asiantuntija, osakas

Kumppania Oy