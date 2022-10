Jo parin viikon ajan on minulle sadellut mainoksia yksityisiltä lääkärikeskuksilta: hae influenssa rokote ajoissa!

Kävin torstaina toistamiseen omassa terveyskeskuksessa kyselemässä aikaa. Se kuulema on saatavissa aikaisintaan joskus marraskuussa.

Ihmettelen suuresti, miten näin suuri ero on mahdollista. Jos on valmis maksamaan omasta kukkarosta, voi rokotuksen saada heti. Yhteiskunta suo sen minulle joskus marraskuussa, ehkä.

Onko kysymys siitä että rahalla saa ja julkinen puoli on tehoton, vai mistä on kysymys? Selvää on kuitenkin, että niin sanotulla tasa-arvolla ei ole tässä mitään tekemistä.

Jos yksityisellä puolella on saatavissa rokotetta, on sitä oltava myös julkisella puolella.

Julkiset terveyspalvelut ryhdistäytykää.

Heikki Lassila

Luvia