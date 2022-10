Kirkko on kovaa vauhtia etääntymässä nykyihmisistä, ja siitä on moni aiheellisesti huolestunut.

Kirkon pitää tulla lähemmäs ihmistä ja 2020-luvulle. Olennainen osa tätä muutosta kohti yhdenvertaisempaa, turvallisempaa kirkkoa on samaa sukupuolta olevien vihkimisen salliminen kirkon tiloissa. Tätä ei esimerkiksi Porin seurakunnissa sallita.

Kirkon on pakko uudistua, mikäli se haluaa säilyttää asemansa yhteiskunnassa ja ihmisten elämissä. Sen on oltava paikka, jonne jokainen on tervetullut omana itsenään, jossa jokainen kokee olevansa kuin kotonaan – niin työntekijät kuin seurakuntalaisetkin.

Lehdessä (SK 27.9.) olleessa mielipidekirjoituksessa kerrottiin, että seurakuntavaaleissa on kyse myös sananvapaudesta.

Joitakin kiinnostaa sananvapaus vain, jos on kyse jostain, mitä he eivät saa tehdä.

Sananvapaus ei tarkoita sitä, että voit sen varjolla loukata muita olemalla esimerkiksi avoimen homo- ja transfobinen. Sanoistamme meillä jokaisella on myös vastuu. Se tuntuu usein unohtuvan heiltä, jotka sananvapautta peräänkuuluttavat.

Tiedämme varsin hyvin, miten tuskastuttavan kauan muutoksen läpivieminen kirkon sisällä kestää. Huomattavasti kauemmin kuin valtiolla, sillä tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan jo vuonna 2017 eli yli viisi vuotta sitten. Silti monessa seurakunnassa ei edelleenkään olla avoimia ja rakastavia kaikkia seurakuntalaisia kohtaan, kuten pitäisi.

Tämä on eriarvoistavaa.

Kirkko ei saa syrjiä ketään mistään syystä. Kristinuskon perusopetuksiin kuuluu muun muassa, että jokainen meistä on samanarvoinen ja rakastettava sellaisena kuin on.

Miksi siis osa ihmisistä edelleen harjoittaa syrjintää?

Tulevissa seurakuntavaaleissa on kyse monesta muustakin asiasta kuin vähemmistöjen oikeuksista, mutta on samaan aikaan sekä hienoa että turhauttavaa, että juuri vähemmistöt puhuttavat aina eniten.

Muita suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi naispappeihin kohdistuva vihapuhe ja syrjintä sekä se, miten seurakunnat voisivat vihdoin alkaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan päätöksissään ja toimissaan – esimerkiksi kaikessa seurakuntien toiminnassa ei vieläkään kierrätetä, vaikka se on helpoin tapa edistää kestävää kehitystä.

Naiset ja naisiksi ei-binääriset ovat saaneet toimia pappeina jo yli 30 vuotta. He joutuvat kohtaamaan yhä syrjintää joko suoraan tai epäsuorasti – tällainen käytös luo ja ylläpitää stressiä tehokkaasti, sillä se on selkeä viesti:

Kirkossa ei vieläkään aidosti arvosteta naisten tekemää työtä. Siellä on paljon syvään juurtuneita, vanhoja, syrjiviä rakenteita, jotka on syytä purkaa.

Kannustamme kaikkia tutustumaan muihinkin asioihin, joihin seurakunnat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Äänestäminen näissä vaaleissa on todella tärkeää.

Muistattehan, että seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaat saavat äänestää.

Riikka Siivonen

Hanna Sinisalmi

Iida Valtala

Tarja Linnanketo

Helmi Virta

Laura Pullinen

Tulkaa kaikki -listan seurakuntavaaliehdokkaita Keski-Porin ja Porin Teljän seurakunnista