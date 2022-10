Nykyisin harvoissa taloyhtiöissä järjestetään pihatalkoita. Niihin ei yksinkertaisesti löydy riittävästi tekijöitä. Toisin oli ennen. Tiedän, että edelleenkin on yhtiöitä, joissa talkooperinne toimii. Sille nostan hattua.

Aikoinaan yhtiöissä järjestettiin pihatalkoot pari kertaa vuodessa. Väkeä tuli paikalle yhteisen hyvän nimissä. Talkootyöllä säästettiin rahaa ja samalla tutustuttiin naapureihin. Lopuksi juotiin kahvit, saunottiin ja paistettiin makkaraa. Kivaahan se oli.

Olen mukana useissa yhtiöissä sekä Satakunnassa, että pääkaupunkiseudulla. Pitkään aikaan niissä ei ole enää tehty töitä talkoilla.

Yllätyksekseni yhdessä pääkaupunkiseudun 65 osakkaan yhtiössä hallituksen uudet nuoret jäsenet halusivat kutsua koolle talkoot. Into oli kova. Me pari vanhempaa toppuuttelimme heitä kokemustemme pohjalta.

Kutsua lähetettiin somekanavien kautta. Itse ilmoitin, ettemme osallistu, koska olemme paikalla epäsäännöllisesti, ja silloin meillä on muita tehtäviä.

Samalla ilmoitin rehellisesti, että yksi perustelu kerrostaloasumiselle on se, ettei pihatöistä tarvitse kantaa huolta. Nykyisin vähänkin suuremmissa yhtiöissä kaikki pihatyöt ja siivoukset on annettu huoltoyhtiöille. Osakkaat ovat valmiita maksamaan siitä.

Nuo talkoot ovat nyt kestäneet koko kesän. Väkeä ilmaantui paikalle puoli tusinaa. Syyksi talkoiden huonoon menestykseen oli kerrottu juuri niitä asioita, joilla me olimme aiemmin perustelleet epäuskoamme talkootyöhön.

Oli kerrottu, että töissä on kiire, on omia ja lasten harrastuksia, on sairautta. Harvat olivat kertoneet yhtä todellista syytä: ei halua, ei jaksa, ei kiinnosta.

Väitän myös, että sijoittajien ja monien asunnon ostajien mielestä sellaisen yhtiön kiinnostavuus on korkeampi, jossa kiinteistönhuoltotyöt on ulkoistettu. Syy on tietenkin se, etteivät sijoittajat osallistu yhtiön talkoisiin, eivätkä liioin asunnoissa asuvat vuokralaiset.

Aikansa kutakin.

Jukka Moilanen

asuntoyhtiöiden hallitustehtäviä Satakunnassa ja pääkaupunkiseudulla

Harjavalta