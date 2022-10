Yritykset ovat olleet edelläkävijöitä Porin keskustan kehittämisessä: Promenadi-keskusta ei olisi saatu ilman Finnkinoa, kaunista Bepopin rakennusta ei ilman Osuuspankkia, ei olisi toripaviljonkia, ei vähittäiskauppoja, ei erikoiskauppoja…

Pori

Yritys tarvitsee toimiakseen asiakkaita. Asiakkaat arvostavat palvelua, valikoimaa, laatua, ympäristön viihtyisyyttä ja saavutettavuutta.

Keskustan yrittäjät huolehtivat kolmesta ensimmäisestä ja kaupungin pitäisi huolehtia kahdesta viimeisestä. Vuosien varrella olemme istuneet monissa kokouksissa puimassa kaupunkikeskustan tilannetta. Kokousten lopuksi on esitetty erilaisia ratkaisuja, joista on sitten toteutettu pistemäisesti se, mihin rahat on jostain keksitty. Tästä hyvä esimerkki on torin Satakieli-lava, joka sekin saatiin vain siksi, että kaupunki oli Puuvillan kauppakeskuksen valmistuttua luvannut pitää huolta keskustan elävöittämisestä.

Pekka Kakko on Satakunnan Osuuskaupan toimialajohtaja ja Porin kaupunkikeskusta ry:n hallituksen jäsen.

Keskustan kehittäminen aikatauluineen antaisi yrityksille suunnan, jota seurata omissa kehittämissuunnitelmissa. Lähtökohdaksi keskustakehitykselle on otettava ihmisen tarpeet ja toiveet viihtymiseen, rentoutumiseen ja inspiroitumiseen – ympärivuotisesti.

Kattavat, ympärivuotiset palvelut kaikenikäisille ja moneen elämänvaiheeseen, siitä on uudet keskustat tehty.

On annettava mahdollisuus osallistua, oppia uutta ja kohdata muita, viettää aikaa yhdessä tai yksin virikkeiden ääressä. Ihminen kaipaa vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden kokemusta.

Pori on yksi Suomen omakotitalovaltaisimmista kaupungeista, joten keskustan saavutettavuus autolla on erittäin tärkeää. Yksityiset pysäköinnin tarjoajat Sokoksessa, Isossa Karhussa ja Bepopissa ottavat tämän tosissaan tarjoten maksutonta, aikarajoitettua pysäköintiä tiloissaan.

Keskustan kehittämisessä yritykset ovatkin olleet edelläkävijöitä: Promenadi-keskusta ei olisi saatu ilman Finnkinoa, kaunista Bepopin rakennusta ei ilman Osuuspankkia, ei olisi toripaviljonkia, ei vähittäiskauppoja, ei erikoiskauppoja…

Listaa voi jatkaa loputtomiin.

Suurin osa keskustan yrityksistä on porilaisten omistamia. Kaupunkikeskusta on meidän omamme.

Jari Taimi on Porin Yrittäjä ry:n ja Porin Kaupunkikeskusta ry:n hallituksen jäsen.

Miksi Tampereella on jäähalli keskustassa? Miksi Turkuun tuli toriparkki?

Koska kaupungeilla on pitkäaikainen suunnitelma kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Porissa suunniteltiin 1960-luvulla pysäköintitilaa torin alle, ja 1980-luvulla Finlandia-taloa vastaavaa musiikki- ja kongressitaloa.

Nyt näitä meillä hukattuja mahdollisuuksia löytyy pienemmistäkin kaupungeista.

Suomen ensimmäinen asemakaavassa vahvistettu kävelykatu sai kivipinnoitteen vuonna 1988 (säästäväisesti entisen asfaltin päälle), mutta kivetys murenee talven hiekoitusten alla.

Jos olisi mietitty hieman pidemmälle, niin asfaltti olisi piikattu auki, jolloin nykyaikainen kaukolämmön paluuveden avulla toteutettu lumenpoistojärjestelmä olisi helpompi asentaa.

Raha tuntuu olevan ainoa konsultti, ja sen alttarille on joutunut muun muassa rapistumassa oleva pääkirjasto.

Porin keskusta on sopivan kokoinen kehitettäväksi melko nopeasti vetovoimamme käyntikortiksi.

Paras alkuräjähdys tälle olisi uuden kirjaston syntyminen kävelykadun varteen. Uuden torisuunnitelman toteuttamisen kanssa ne olisivat näkyvä, laajasti palveleva konkreettinen askel keskustan elinvoiman kasvattamisessa.

Pori tarvitsee muuttovoittoa, jotta syntyvyys saadaan nousuun. Yksinkertainen resepti on saada ihminen viihtymään täällä, eikä muuttamaan näiden asioiden perässä pois Porista.

Elinvoiman kasvattaminen on mielestämme uuden kaupunginjohtajan avaintehtävä. Kaikkia palveleva kaupunkikeskustan kehitys on sellainen sulka, jota kaikkien puolueiden pitäisi olla tavoittelemassa ohjelmaansa ja hattuunsa.

Porin Kaupunkikeskusta ry (Porikorttelit) ja EU:n URBACT –rahoituksella tehty iPlace-hanke ovat tuottaneet hienon kokonaissuunnitelman, jonka vaiheittaiseen toteuttamiseen uuden kaupunginjohtajan energiat tulee käyttää.

