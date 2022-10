Urheilukeskuksessa on jo “palloiluhalli“. Karhuhalli on vuosikymmenet toiminut palloilulajien harjoittelu- ja kilpailupaikkana. Sieltä on annettu harjoitusvuoroja syys- ja talvikaudelle porilaisille jalkapalloseuroille ja Pesäkarhuille sekä yleisurheiluseuroille.

Myös porilaiset kuntoilijat ovat olleet aktiivisia Karhuhallin käyttäjiä. Karhuhallissa on vuosien varrella järjestetty myös lukuisia messuja ja viihdekonsertteja.

Palloiluhallin viimeisin kustannusarvio on noin 21,6 miljoonaa euroa. Porin Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö on tehnyt valtuustokaudelle 2021–2024 kuntavaalisuunnitelman, johon kuuluu uusi palloiluhalli ja urheilutalon saneeraus. Vuonna 1983 rakennettu urheilutalo on tullut tiensä päähän, eikä siihen auta kosmeettinen saneeraus, koska sen tilat eivät vastaa tämän päivän tarvetta.

Joensuussa on tehty runsaat 10 miljoonaa euroa maksanut toimiva palloiluhalli. Mitä Porissa saataisiin 21,6 miljoonalla eurolla uuden palloiluhallin lisäksi?

Jos asiaa tarkastellaan uudesta näkökulmasta ja palloiluhalliin investoidaan 11,6 miljoonaa euroa, kokonaisbudjetista “säästyneillä“ 10 miljoonalla eurolla saataisiin katettua iso tekojäärata jääpalloilijoiden, pikaluistelijoiden, lasten ja kuntoliikkujien tarpeisiin. Jos Porin tekojäärata katettaisiin, sen kustannusarvio olisi noin viisi miljoonaa euroa.

Porin tekojääradan kattaminen olisi ensimmäinen jääurheiluhalli Suomessa.

Esitin jo vuonna 2014, että tehdään Herralahden kentästä jalkapallostadion, jota jalkapalloseurat ovat pitkään toivoneet. Siellä on jo tekonurmikenttä ja valaistus, joka maksoi 80 000 euroa. Tarvitaan enää vain katetut katsomot sekä sosiaali- ja oheispalvelutilat.

Herralahden kentän, Isomäen jääradan ja palloiluhallin investointeihin on haettavissa valtion liikuntapaikka-avustus, joka on noin 750 000 euroa per hanke.

Herralahden kentälle saadaan viidellä miljoonalla eurolla hulppea jalkapallostadion.

Nämä kolme hanketta mahtuvat Porin valtuuston päättämään 21,6 miljoonan euron menokehykseen.

Miksi tyytyä vain palloiluhalliin, kun samalla rahalla voidaan saada maaliin kaksi muutakin urheilua ja kaupunkilaisia monipuolisesti palvelevaa hanketta?

Kari Pajula

Pori