Sairaanhoitopiiri on saanut kunnilta lainaa, josta se on maksanut tietenkin korkoa. Sote-uudistuksessa piirin toiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle oikeuksineen ja velvollisuuksineen, myös velkoineen kunnille. Nyt Satakunnan hyvinvointialue on päättänyt, ainoana Suomessa, puolittaa velkansa ja maksaa takaisin vain puolet.

Tämä päätös on laittomana toteuttamiskelvoton.

On ymmärrettävää, että uuden organisaation perustaminen ja ylläpito maksaa maltaita, itse tehtyjen ratkaisujen johdosta Satakunnassa muita enemmän, ja että näistäkin alue on vastuussa. Olisi tietenkin mairittelevaa saada kuntien velkaisesta kirstusta lahjana pesämunaksi 25 miljoonaa euroa.

Mutta myös perustuslailliset kunnat jatkavat toimintaansa, tosin pienenevin vastuin. Lainattu raha on tuiki tarpeellinen samoin kuin muillakin alueilla, ja se voidaan puolittaa vain yhteisesti sopien. Velallinen ei voi näin yksin päättää – tällä periaatteellahan koko pankkimaailmakin olisi tuhoon tuomittu.

Varmuuden vuoksi päätöksestä tulisi valittaa ja antaa tuomioistuimen ratkaista asia.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä