Kirjoittajan mukaan puu on tulevaisuuden materiaali ja globaalit megatrendit tukevat metsäalan menestystä.

Puukaupassa on viime viikkoina ollut selviä virkistymisen merkkejä alkuvuoteen nähden. Suunta on siis oikea. Onnistuneille puukaupoille onkin juuri nyt erinomaiset edellytykset. Kaikelle puulle on vahva kysyntä.

Tulevaisuudessa leijuu kuitenkin myös epävarmuuksia. Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta vieläkään parhaalla mahdollisella tavalla?

Jos lehti- ja mielipidekirjoituksiin on uskominen, niin eivät.

Suomalaisen puuhuollon turvaamisessa yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa. He tekevät itsenäisesti päätöksiä puukaupassa omien tavoitteidensa mukaisesti. Tässä heidän ei tarvitse kuunnella ketään, vaikka vinkkivitosten kuiskuttelijoita kyllä riittää.

Metsätalous on Suomessa pitkäjänteistä toimintaa. Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle pitkällä aikajänteellä parhaan tuoton.

Metsänomistajilla on halu investoida puuntuotantoon, mikäli ostajien koneet käyvät.

Toimivat puumarkkinat luovat mahdollisuuksia kaikkialla Suomessa. Mutta miten käy, jos tämä yhtälö sakkaa? Säilyykö puun kysyntä myös jatkossa?

Mikäli puun kysyntä laskee, tämä heijastuu myös metsätilojen arvoon ja seuraavien sukupolvien mahdollisuuksiin. Sillä, tehdäänkö asiat täällä vai jossakin muualla, on iso vaikutus koko yhteiskuntaamme.

”Suomi elää metsästä” on edelleen totta.

Metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteiselle taipaleelle on hyvät edellytykset jatkossakin. Puu on tulevaisuuden materiaali ja globaalit megatrendit tukevat metsäalan menestystä. Jotta myönteinen kehitys voidaan varmistaa, raaka-aineen saatavuus pitää turvata myös maailmaa vavahduttavien muutosten aikana.

Siksi on tärkeää, että jalostuskelpoinen puu ohjautuu jalostukseen eikä polttoon. Suomalainen biotalous synnyttää jo tällä hetkellä taloudellista arvonlisää yli 200 euroa jokaista puukuutiota kohden. Tästä metsäteollisuus tuottaa valtaosan, 176 euroa.

Se ei synny jalostuskelpoista puuta polttamalla, vaan jalostamalla tuotteiksi maailman markkinoille. Samalla syntyy työtä ja toimeentuloa ympäri Suomen.

Metsäteollisuuden kilpailukyky edistää myös energiahuoltovarmuutta. Lähes kaksi kolmannesta maamme uusiutuvasta energiasta tulee metsäsektorin tähteistä ja sivuvirroista.

Sillä on iso merkitys, kun mietitään ensi talven lämmitystä tai vaikkapa 13 vuoden päästä tavoiteltavaa maamme hiilineutraalisuutta.

Karoliina Niemi

metsäjohtaja

Metsäteollisuus ry