Vuonna 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki oli ja on käänteentekevä varhaiskasvatuksen laadun ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuuden näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen tehtävissä (päivähoidossa) työskentelevien kelpoisuutta koskevat kohdat määriteltiin uudelleen sosionomi (amk) -koulutuksen edustajien ja edunvalvonnan laajasta vastustuksesta huolimatta.

Harvoin lainsäädäntöä muutetaan niin, että se huonontaa jo olemassa olevan lain mukaista tilannetta. Näin valitettavasti tapahtui vuonna 2018 säädetyssä varhaiskasvatuslaissa. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen riittämättömän henkilöstön ja yksipuolistuneen ammattirakenteen myötä kynnetään sitä, mitä kyseisessä laissa on kylvetty. Uudella pätevyysmäärittelyllä varhaiskasvatuksessa työskentelevän amk-sosionomin ammatillista statusta heikennettiin.

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa vallitsee pula ammattitaitoisista työntekijöistä.

Voimassa oleva laki merkitsee varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevyyksien määrittelyn suhteen paluuta vanhaan hierarkkiseen malliin, jossa varhaiskasvatuksen opettaja (entinen lastentarhanopettaja) määritellään ylivertaiseksi korkeakoulutettuun sosionomiin nähden. Nyt puhutaan varhaiskasvatuksen sosionomeista, jotka ennen lainsäädännön muutosta työskentelivät rinnasteisesti ja samanarvoisesti varhaiskasvatuksen opettajan kanssa lastentarhanopettajan tehtävissä.

Myös päivähoidon johtajan tehtäviin sosionomi-koulutuksen saaneita oli aikaisemman lainsäädännön perusteella voitu valita. Tällä hetkellä ei esimerkiksi työnantajataholla ole selkeästi määritelty varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaa ja vastuualueita, saati palkkausta.

Edellä kerrotuista syistä moniammatilliseen työhön, muun muassa sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja perheiden kohtaamiseen koulutuksen saaneita amk-sosionomeja on vaikea saada tällä hetkellä motivoitumaan varhaiskasvatuksen piirissä olevista tehtävistä.

On valitettavaa, että sosionomi (amk) -koulutuksen vaativuuden edellyttämästä toimenkuvasta, palkkauksesta ja tulevaisuudesta päivähoidon kentässä ei oikein mikään taho tunnu ottavan vastuuta. Kohtalokkaana seurauksen on, että varhaiskasvatuksessa vallitsee työntekijäpula, joka heikentää varhaiskasvatuksen laatua. Juuri laadusta ja henkilöstöpulasta julkisuudessa on viime aikoina runsaasti keskusteltu. Ja keskustelua, jossa vaaditaan varhaiskasvatuksen laadun parannusta ja henkilöstön riittävyyttä, ovat erityisesti virittäneet varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat.

Korkeakoulutuksen saaneiden sosionomien työmarkkinat ovat vähitellen siirtyneet varhaiskasvatuksen tehtävistä muualle, esimerkiksi lastensuojeluun, perhekuntoutukseen ja erilaisiin johtotehtäviin, missä heidän ammatillisuutensa on kovaa “kamaa”.

Varhaiskasvatuslain 2018 myötä tavoitteeksi näyttää varhaiskasvatuksen tehtäväkuvissa muodostuneen sosionomi (amk) -koulutuksen saaneiden deprofessionalisointi eli ammatillisuuden kaventaminen ja mitätöinti.

Nyt on korkea aika muokata varhaiskasvatuslaki uudelleen ja palauttaa sen myötä korkeakoulutuksen saaneiden sosionomien asema varhaiskasvatuksen moniammatillisessa tiimissä. Vain sitä kautta taataan työntekijäpulasta kärsivän varhaiskasvatuksen monipuolinen laatu ja riittävyys.

Kaarina Ranne

kaupunginvaltuutettu, aluevaltuuston jäsen (vihr.)

Pori