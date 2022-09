Viisi suomalaista yliopistoa otti parisen vuotta sitten käyttöön Sisu-tietojärjestelmän, jonka oli määrä helpottaa tiedonsiirtoa, mutta toisin kävi.

Järjestelmän käyttöönoton myötä sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoissa on ilmennyt laajoja ongelmia ilmoittautumisten sekä tiedonsiirron kanssa, ja järjestelmävaihdos aiheutti opiskelijoille huomattavaa stressiä. Itse olen kollegoilta ympäri Suomea kuullut, että stressiä ei ole aiheutunut ainoastaan opiskelijoille, vaan järjestelmän käyttöönoton myötä moni aiemmin opintohallinnolle kuulunut tehtävä siirtyi opettajien ja professoreiden riesaksi.

Tämä ei suinkaan ole ainoa uudistus, joka on siirtänyt hallinto- ja tukitoimintoihin lukeutuvia tehtäviä opettajien ja tutkijoiden työlistan jatkeeksi.

Kollegoideni Tomi J. Kallion ja Annika Blombergin kanssa hiljattain yhdessä julkaisemassamme tieteellisessä tutkimusartikkelissa toteamme, että viime vuosikymmenen aikana toteutetut yliopistouudistukset ovat johtaneet siihen, että yliopistojen hallintorakenteet, suunnittelu- ja kontrollijärjestelmät sekä henkilöstön rooli ovat muuttuneet nopeasti.

Vaikka tällä kehityksellä on varmaan strategiatyöskentelyn kannalta hyviäkin puolia, on hälyttävää, että yliopistojen hallinnollista ohjausta ja seurantaa suorittava organisaation osa on koko ajan kasvattanut kokoaan, tarkoittaen sitä, että professorit, opettajat ja tutkijat raportoivat jatkuvasti enemmän ja enemmän tekemisistään laajenevalle hallinnolle.

Kun lisääntyneeseen raportointiin lisätään se tosiasia, että varsinaisen tukihenkilöstön osuus on vähentynyt, ollaan tilanteessa, jossa akateemiset tietotyöläiset suorittavat oman ydintyönsä lisäksi enenevässä määrin myös hallinnollisia tehtäviä. Nämä ovat tehtäviä, joihin heitä ei ole koulutettu ja joissa he eivät välttämättä ole edes kovin hyviä. Tällaisia tehtäviä ovat vaikkapa tuntikirjanpito, tenttien valvonta ja opintorekisterien ylläpito.

Näin ollen itse opettamiseen, sen suunnitteluun sekä tutkimuksen tekemiseen on yhä vähemmän aikaa käytettävissä. Tämän on todennut myös Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri jo 2016 kertoessaan, että ”yliopistoissa on menty liian pitkälle avustavan henkilöstön määrän vähentämisessä. Hallinnolliset työt eivät kuitenkaan mihinkään häviä – ne kasautuvat professoreitten ja muun opetus- ja tutkimushenkilöstön hoidettavaksi, mikä ei ole järkevää resurssien käyttöä.”

Ennen vanhaan raportointi, rekisterien ylläpito ja muu toimistotyö saattoi näkyä työpisteellä näin: pitkinä mappirivistöinä. Nyt samaa työtä – jota nykyään yhä enemmän tekevät esimerkiksi professorit, asiantuntijat ja muut tietotyöläiset – tehdään sähköisesti.

Aika näyttää, milloin huomataan, että on liian kallista käyttää professorien työaikaa rekisterien ylläpitoon, ja palkataan järjestelmiä osaavia käyttäjiä ja hallintotehtäviin kouluttautuneita henkilöitä näitä tehtäviä hoitamaan. Tällöin voitaisiin vihdoin antaa opettajien opettaa ja tutkijoiden tutkia – eli tehdä niitä töitä, joihin he ovat kouluttautuneita ja joissa he ovat oikeasti hyviä.

Ilmiö ei varmasti rajoitu pelkästään yliopistotyöhön, vaan lienee nykypäivää yleisemminkin asiantuntija- ja tietotyössä.

Kansantalouden näkökulmasta olisikin paikallaan selvittää, kuinka paljon resursseja heitetään maassamme hukkaan asiantuntijoiden tehdessä heidän osaamiseensa nähden toissijaisia tehtäviä.

Kirjoittaja toimii laskentatoimen ja rahoituksen professorina ja monitieteisen LUMO-tutkimusryhmän vetäjänä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, Porin yliopistokeskuksessa.