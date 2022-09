Kun Porin lentoliikenteen jatkuvuudesta Helsinkiin keskustellaan, olisi varmaan hyvä tuoda esiin muutama harvemmin esitelty näkökulma.

Julkisessa keskustelussa luodaan usein kuva, että kyseessä on vain ”elitistinen puuhastelu”. Oletus on, että bussilla tai junalla pääse yhtä hyvin Helsinkiin kuin lentämällä, ”jos on tarve mennä”.

Kuulun lentoyhteyden suurkuluttajiin. Nykyisellään lentoyhteys on työni vuoksi välttämättömyys, koska muilla kulkuvälineillä matka-aika Pori–Helsinki-välillä olisi kohtuuton.

Katsellessani kentällä kanssamatkustajiani totean siellä istuvan etenkin Satakuntaan veroeuroja takovia liikematkustajia, ministeriöihin ja virastoihin matkustavia Satakunnan asioita hoitavia virkamiehiä ja Kokemäkijokilaaksoon tai Rauman seudulle tulevia ulkomaisia liikematkustajia.

Niitämme satoa siitä, että Satakunta ei ole pystynyt vuosikymmenten saatossa pitämään puoliaan liikenteen kehittämisessä modernille tasolle.

Lentoyhteys ei ehkä olisi niin kriittinen, jos 2-tie olisi moottoritie tai jos junat kulkisivat nopeammin kuin Tampereen kautta vaihtoyhteyden kera.

Ilman jatkuvaa lentotoimintaa Porin lentokenttää tuskin kovinkaan pitkään muulle toiminnalle pidettäisiin auki, mikä tarkoittaisi esimerkiksi Ilmailuopiston siirtoa muualle.

Kentän merkitys voi myös korostua Suomen Nato-jäsenyyden kehittyessä tulevina vuosina.

Itseäni ihmetyttää, kuinka huonosti muiden kuntien osallistumista kustannusten jakamiseen on valmisteltu, jos Porin esitys todellakin ”oli ylimalkainen ja suppea” (Erik Sallinen, SK 24.9.).

Olisin odottanut, että Porin kaupunki tai Satakunnan kauppakamari ja Satakuntaliitto olisivat näin tärkeässä asiassa vaikkapa tilanneet tutkimuksen lentoliikenteen käyttäjistä – sekä kotimaisista että ulkomaisista – esityksen tueksi.

Tästä olisi hyvä olla dataa, kuten nykyisin tiedolla johtamisen periaatteisiin kuuluu.

Lopuksi pieni pyyntö matkustajan näkökulmasta: jos lentovuoroja ensi vuonna karsitaan, säilyttäkää aamun menolennot sekä alkuillan- ja illan paluulennot.

Ne palvelevat työmatkustajaa parhaiten.

Aki Kalliomäki

PhD, asiakkuuspäällikkö

Pori