Porin perusturvalautakunta tiedotti elokuun kokouksensa jälkeen muun muassa, että jatkossa turvapuhelinasiakkaan kuukausimaksu on aiempaa pienempi ja että nykyiseen kuukausimaksuun on sisältynyt kaksi käyntiä, mutta jatkossa asiakas maksaa vain toteutuneista käynneistä. Tiedotteessa annettiin kuva halpuutusoperaatiosta.

Kuukausihinta laskee 45 eurosta 35 euroon. Käytännössä hinta laskee vain asiakkailla, jotka eivät tarvitse yhtään käyntiä ja joille ei liene juuri merkitystä 10 euron hinnanerotuksella.

Nykyiseen kuukausimaksuun on sisältynyt kaksi maksutonta käyntiä, ja seuraavista on peritty 26,50 euroa/käynti. Tätäkin ”halpuutetaan” 25 euroon. Jatkossa tämä peritäänkin jo ensimmäisestä auttamiskäynnistä alkaen. Kaksi käyntiä tarvitsevien kuukausiveloitus nousee 45 eurosta 85 euroon. Korotus on 88 prosenttia.

Esimerkiksi kuusi käyntiä tarvitseva on maksanut nyt 45 euroa ja kahden maksuun sisältyvän käynnin jälkeen neljästä käynnistä (á 26,50 €) 106 euroa eli yhteensä 151 euroa. Uuden hinnoittelun mukaan hän maksaa 35 euroa ja kuudesta käynnistä (á 25,00 €) 150 euroa eli yhteensä 185 euroa. Korotus on 23 prosenttia.

Aika massiivisia korotuksia. Tällaisia tiedotteessa ei esitetty. Näistä maksuista ei säädetä asiakasmaksulaissa. Mainittakoon kuitenkin, että kyseisen lain mukaan kotisairaanhoidossa sairaanhoitajan tilapäinen käynti saa maksaa enintään 12,20 euroa ja lääkärin käyntikin enintään 19,20 euroa.

”Halpuutusoperaatio” näyttäytyy näiden lukujen valossa aivan muulta eli reippaalta hinnankorotukselta ja rahankeräykseltä. Perusturvalautakunnan esityslistalla tai pöytäkirjassa ei näy, kuinka paljon vastaavalla käyntimäärällä peritään enemmän rahaa kuin ennen.

Siksi teenkin lautakunnalle julkisen kysymyksen: Mikä oli turvapuhelinpalvelun kuukausittainen maksutulo nykyisellä hinnoittelulla ja mikä sen arvioidaan vastaavalla käyntimäärällä olevan uudella hinnoittelulla? Lienee selvää, että tällainen laskelma on tehty ennen päätöksentekoa.

Päätöksenteko asiassa siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. Mikä kiire oli hosua tämänkin kanssa?

Ari Nordström

kaupunginvaltuutettu (sd.)

vanhusneuvoston jäsen

Pori