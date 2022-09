Nakkilassa kouluverkon supistaminen on ollut iso puheenaihe jo pitkään. Ruskilan koulu lakkautettiin viime kevätlukukauden jälkeen.

Nakkilan valtuuston puheenjohtaja Ilmo Myllymaa arvosteli kirjoituksessaan (SK 24.9.) kaavailtua uutta koulukeskusta liian kalliiksi investoinniksi ja väitti kunnan talousasioiden jääneen vähemmälle huomiolle. Hän myös kauhisteli, miten rahat riittävät muihin investointeihin.

Valtuuston puheenjohtajana Myllymaalla on tietenkin oikeus omiin mielipiteisiin ja niiden julkistamiseen, mutta pidän silti Myllymaan kirjoituksen ajankohtaa outona ja harmillisena.

Asian seuraavaa valtuustokäsittely, jossa on tarkoitus päättää hankesuunnitelman teettämisestä, on jo maanantaina (26.9.). Julkiseen keskusteluun olisi ollut runsaasti aikaa joko tätä ennen tai sitten myöhemmin ennen lopullista investointipäätöstä. Juuri nyt kirjoittelu jää jo tehdyn työn sabotointiyritykseksi. Kaikkiaan kouluista on kiistelty jo ainakin viisitoista vuotta.

Puheenjohtajan toiminta on myös sikäli erikoista, että koulukeskuksen edistäminen on jo yksimielisesti hyväksytty teknisessä valiokunnassa, sivistysvaliokunnassa ja kunnanhallituksessa. Tällainen yksimielisyys yleensä tarkoittaa sitä, että myös puolueiden valtuustoryhmät ovat hyväksyneet asian.

Nakkilan koulukokonaisuus on suunniteltu ja rakennettu pääosin yli puoli vuosisataa sitten. Sen käytössä olevien jäänteiden käyttökulut ovat niin mittavat, että kunta tukehtuu niihin. Koululaisia on nyt ja tulevaisuudessa paljon vähemmän ja rakennukset ovat vanhoja. Jotain on pakko tehdä.

Varsin tunnetun kuntatalouden asiantuntijan Eero Laesterän mukaan kaikkein kallein vaihtoehto Nakkilan kunnalle on olla tekemättä mitään. Käyttökulut huomioiden edullisin ratkaisu on rakentaa kokonaan uusi koulukeskus. Todisteeksi Laesterä esitti nipun painelaskelmia, jotka kyllä ovat Myllymaankin tiedossa.

Laesterän selvin sanoin: ”Teillä ei ole varaa olla rakentamatta koulukeskusta.”

Kunnan taloutta on pohdittu joka ainoassa kunnan organisaation kokouksessa ja jokaisen päätöksen yhteydessä uupumukseen asti. Se on ollut raskasta niin viranhaltijoille kuin luottamushenkilöillekin. Siihen nähden on todella loukkaavaa väittää, että kunnan talous olisi jätetty vaille huomiota.

Koulujärjestelmän ylläpito on kunnan lakimääräistä toimintaa. Tarkoituksenmukainen koulujärjestelmä on pakollisuuden lisäksi erinomaisen tärkeä elinvoimakysymys. Se on kunnan elinehto.

Koulutuksen järjestäminen on ensi vuoden alusta lukien kunnan suurin ja tärkein tehtävä. Sen pitää siis olla myös ensisijainen investointikohde. Toisaalta jos koulutus järjestetään järkevällä tavalla, on kunnalla paremmat mahdollisuudet selvitä myös muiden tehtävien ja investointien osalta.

Kouluinvestointi ei ole kunnan muun toiminnan este vaan edellytys.

Erik Sallinen

valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.)

Nakkila