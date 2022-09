Sairaanhoitopiirin peruspääomat on palautettava sataprosenttisesti

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa tammikuun 2023 alussa. Hyvinvointialueen valmistelusta on vastannut pääsääntöisesti poliittisella mandaatillaan aluehallitus, ja jo valitut hyvinvointialueen johtajat sekä sairaanhoitopiiristä ja Satakuntaliitosta ja kunnista tai kaupungeista työpanoksensa antaneet viranhaltijat ja työntekijät. Valtuusto on kokoontunut muutaman kerran vahvistamaan ja palauttamaan uudelleen valmisteluun tehtyjä esityksiä, lautakunnat eivät kertaakaan.

Hyvinvointialueen valmistelussa on monia haasteita. Yhden ison ratkaisun edessä on valtuusto maanantaina (26.9.2022), kun sen tulee päättää Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääomien palautuksesta.

Satakunnan sairaanhoitopiirin investointien rahoitus on turvattu vuonna 1997 solmitulla kuntien ja sairaanhoitopiirin välisellä perussopimuksella, jossa kuntien rahoitus on niin sanottua peruspääomaa. Kunnat ovat osin ottaneet velkaa peruspääomien maksuun, ja peruspääomaosuudet näkyvät kuntien taseessa. Lisäksi kunnat ovat maksaneet asiakasmaksuissaan investointien poistot.

Tällaista ratkaisua ei ole tehty missään muussa sairaanhoitopiirissä kuin Satakunnassa. Hyvinvointialueiden aloittaessa kaikki muut Suomen sairaanhoitopiirit siirtyvät siis velkoineen hyvinvointialueille, pois lukien Satakunta, jossa osa veloista jäisi aluevaltuuston listalla olevan esityksen mukaan toimittaessa kunnille.

Sairaanhoitopiirin hallituksella ei olisi ollut ongelma peruspääomien palauttamisessa kunnille, mutta aluehallituksen politiikoille kyllä. Asiaa on käsitelty neuvotteluissa, ja asiantuntijalausuntoja on pyydetty asian tiimoilta. Asian tiimoilta on selkeä jakolinja: kuntien hyvinvoinnista ja tunnusluvuista jatkossakin huolta kantavat vastaan hyvinvointialueen rakentamiselle muista alueista poikkeavan alun haluavat.

Tämän jättiläismäisen hallinnon uudistuksen tavoitteet on syytä pitää kirkkaana mielessä. Yhtä tärkeää on pitää mielessä tasavallan presidentin Sauli Niinistön varoitukset yli varojen elämisestä. Hyvinvointialuetta ei voi rakentaa sulkemalla silmänsä velkojen määrältä, jotka tulee siirtyä kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle. Väitteet, että tällöin Satakunta lähtisi takamatkalta, ovat virheellisiä. Meidän tulee olla samalla viivalla muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Satakuntalaisten hyvinvointi tulee tulevaisuudessa perustua realistisille, rehellisille ja tarkoituksenmukaisille laskelmille ja investoinneille.

Meidän tulee varmistaa, että Satakunnan jokainen kunta ja kaupunki pärjää tulevaisuudessa ja pystyy varmistamaan veto-, pito- ja elinvoimaisuutensa. Meidän tulee siis palauttaa sataprosenttisesti peruspääomat kuntiin ja kaupunkeihin nämä turvataksemme. Ja varmistaaksemme, että sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat.

Lopuksi on hyvä kysyä, että onko sote-uudistuksen tärkein tavoite päässyt unohtumaan poliitikoilta ja valmisteluun osallistuvilta virkamiehiltä: Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Atte Hölttä

Satakunnan aluevaltuuston jäsen (kok.)

Marjo Jaspa

Satakunnan aluevaltuuston jäsen (kok.)

Tinja Tähtinen

varavaltuutettu (kok.)

Jukka Tuori

varavaltuutettu (kok.)