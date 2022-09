Kun yhteiskunnassa on tilanne, että ammattitaitoisista hoitajista on pulaa kaikilla sektoreilla, ja sen takia joudutaan esimerkiksi vanhustenhuollossa hoitopaikkoja ainakin toistaiseksi sulkemaan, ovat omaishoidontukiin tehtävät mahdolliset heikennykset jopa vaarallisia.

Omaishoidontukia käsitellään monesti kuin ne koskisivat vain vanhuksien tilanteita. Tosiasiassa omaishoitajat hoitavat ja huolehtivat hyvin eri-ikäisistä omaisistaan ja läheisistään.

Kun ihminen voi asua kotonaan omissa tutuissa ympyröissä, noudattaa kodinomaisempaa aikataulua päivässä, tavata muita läheisiään todennäköisesti useimmin kuin laitoksessa, seurailla mahdollisten lemmikkien elämää, vaikuttaa enemmän päivän aterioidensa sisältöön, saada hoitoa todennäköisemmin ilman kiireen tuntua, on elämä melko varmasti arvokkaamman tuntuista.

Kun ihminen saa vaikka vuodenkin "lisäaikaa" kotona, on säästö jo valtava. Vähiä laitospaikkoja voidaan antaa heille, joiden tilanteessa omaishoito ei tule kysymykseen tai ei ole omaishoitoon ryhtyviä läheisiä.

Nyt kun vuodenvaihteessa hyvinvointialueet alkavat toimia ja muun muassa omaishoidontukien suuruutta määritellään, ehdotan vakavasti, ettei uudistusta toteuteta niin, että katsotaan, missä alueen kunnassa hoitotuki on ollut pienin sen eri luokissa ja oteta sitä koko alueen käyttöön. Porin kaupungilla käytössä ollutta ennaltaehkäisevää omaishoidontukea kannattaa harkita otettavaksi käyttöön koko alueella.

Tässä asiassa on erityisen suuri riski siihen, että jos 2023 saavutetaan jonkinlainen säästö menoissa, saattaa sen seuraus parin vuoden sisällä olla jopa arvaamaton.

Omaishoidontuki suurimmillaankin on kuitenkin enemmänkin hoitajaa ja hänen tekemäänsä työtä huomioiva ja kannustava, ei niinkään taloudellinen. Moni on muutamia vapaapäiviä lukuun ottamatta ympäri vuorokauden enemmän tai vähemmän kiinni hoitotyössään.

On raskasta tehdä työtä, kun tietää siihen liittyviä seikkoja vain joulukuun loppuun, ja sen jälkeen on paljon epävarmuutta. Esimerkiksi omaishoidontukia vastaanottavat ja niitä käsittelevät tahot eivät syyskuussa 2022 tiedä, millaisia tukia ja tukiluokkia on käytössä muutaman kuukauden kuluttua. Tee siinä sitten päätöksiä ja yritä olla "vakuuttava" tehdessäsi esimerkiksi hakemiseen liittyviä kotikäyntejä.

Arvoisat hyvinvointialueen päättäjät, nyt sekä sydän että laskin käyttöön kun pohditte esimerkiksi omaishoidon tukien luokkia ja summia alkaen ensi vuoden alusta.

Arto Pihlajamäki

Pori