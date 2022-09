Porin kaupungin päättäjiltä on päässyt unohtumaan, mitä edunvalvonnalla tarkoitetaan

Kaupungissamme on sellainen meno, joka on verrattavissa nykyisen puna-vihreän hallituksen toimintaan. Velkaa otetaan surutta velan päälle, eli ei huolta huomisesta.

Miksi kuitenkin toisilla, Porin kokoisilla kaupungeilla, asiat sujuvat paljon paremmin? Kysymykseen on helppo vastata. Kyseessä on edunvalvonta, jota muun muassa valtiopäiväneuvos Mikko Elo on aiemmissa mielipidekirjoituksissaan ansiokkaasti peräänkuuluttanut.

Onko edunvalvontaa esimerkiksi ristiriitoja herättänyt uuden palloiluhallin perustamispuuhailut? Ei, vaan kyse on politikoinnista. Puolueiden välinen yhteinen näkemys ja ymmärrys puuttuvat. Monet tärkeämmät hankkeet kyllä edellyttävät rehellistä ja asiantuntevaa pohdiskelua.

Ikuisuuskysymykseksi on muodostunut Satakunnan oman yliopiston perustamisajatus. Niin sanottujen asiantuntijoiden mielipiteet ja kannanotot edellä mainituista korkeakoulusuunnitelmista herättävät hämmennystä.

Mikko Elo on oikeastaan ainoa edelläkävijä, joka on pitänyt yllä keskustelua Porin yliopistosta, surkeita liikenneoloja unohtamatta.

Tästä voidaankin jälleen siirtyä edunvalvontaan, jota ei itse asiassa Porissa ole. Ei riitä, että paikallislehdissä kirjoitellaan asioista, jotka eivät kulkeudu valtion ylemmille päättäjille. Tähän olisi tultava muutos. Monet muutkin hankkeet edellyttävät edunvalvontaa. Unohtaa ei voida lentoliikennettä, jota toki useimmat Satakunnan kunnat vastustavat, mutta miksi on helppo kysymys, mutta vaikea vastata.

Pori on pikapuolin saamassa uuden kaupunginjohtajan. Nyt onkin aika keskittyä johtajuuteen, joka viimeisten vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana on ollut enemmän tai vähemmän kadoksissa.

Kyllä kaupungilla tehtäviä riittää, kuten edellä mainittu yliopistoasia ja retuperällä olevat liikenneolot. Miksi näitä asioita ei viedä eteenpäin korkeammalle taholle? Sitä varten ovat kansanedustajat ja virkamiehet.

Uusi, tuleva kaupunginjohtaja on paljon vartijana, mutta ei hänkään liene mikään "sateentekijä". Yrittänyttä ei laiteta, kuuluu vanha sanonta, josta Porin johtavat päättäjät voisivat ottaa opiksi. Kansanedustajat ovat avainasemassa.

Nyt ei ole aika puhua, että kansamme valitut ajavat koko maan etua. Miksi muualla päin vedetään niin sanotusti kotiinpäin. Tätä ei näköjään ymmärretä Porissa eikä muuallakaan Satakunnassa.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori