Olen lähihoitaja ja kuulun ammattiliitto SuPeriin, joka parhaillaan on neuvottelupöydässä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

Olen töissä kotihoidossa, joka oikeutetusti on valjastettu atraimen kärjeksi TES-neuvotteluita vauhdittamaan.

Alaa vaivaa krooninen työvoimapula, eivätkä hauskat hakuvideot ole lisänneet alan kiinnostusta. Palkka ei poista työstä kiirettä, ei kevennä sitä tai vähennä vastuuta, mutta lisää tunnetta siitä, että työtä arvostetaan ja lisää alan vetovoimaa. Palkka on hyvin suuri motivaattori 9.-luokkalaiselle, joka miettii tulevaa opiskelupaikkaa.

Ala on kuitenkin hankala, koska me hoitajat olemme vain menoerä valtiolle ja kunnille. Julkisin varoin tuotetut palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnassa välttämättömyys, mutta käyvät veronmaksajien lompakolle. Harvassa silti taitavat olla ne ihmiset, jotka julkisesti kehtaavat sanoa hoitajien tienaavan liikaa.

Niin kutsutusta pakkolaista tuntuu jokaisella hoitajalla olevan mielipide, siksi kerron myös omani. Pakkolaki on määräaikainen ja turvaa työvoiman saannin, jos potilasturvallisuus on vaarantumassa työtaistelusta johtuvan työvoimapulan vuoksi. Pääasiassa pakkolaki koskee vain henkilöitä, jotka kuuluvat SuPeriin tai Tehyyn. Muiden liittojen hoitajat ovat töissä normaalisti, koska heillä on jo ajantasainen työehtosopimus.

Hallitus ei ole työehtosopimuksista neuvotteleva osapuoli. Se on myös kiellettyä, joka huomattiin Antti Rinteen tapauksessakin.

Hallituksen vastuulla kylläkin on huolehtia kansalaisten perusoikeuksista, joihin terveys kuuluu.

Ymmärrän pakkolain tarpeellisuuden. Työntekijällä kuuluu olla oikeus lakkoilla, mutta terveydenhuollon täydellinen lamauttaminen on asia, johon hallituksen on puututtava. Nyt suunniteltu työtaistelu aiheuttaa pakkolaista huolimatta suurta haittaa ja lisääntyneitä kuluja, joita sen kuuluukin aiheuttaa.

Hallitus on luvannut tarvittavien rahojen löytyvän, kunhan neuvotteluosapuolet pääsevät summasta yhteisymmärrykseen.

Sisimmässäni uskon myös hoitajaliittojen laskeneen pakkolain voimaantulon varaan. Koulutetun hoitajan moraali ei anna periksi heitteillejättöön missään tilanteessa.

Jos kutsu käy, niin olen loppuun asti mukana taistelemassa irtisanoutumiseen asti. Olen myös valmis entisen työnantajani määräämänä tekemään ammattitaitoani vastaavia tehtäviä irtisanoutumiseni jälkeen.

Miika Lettoranta

20 vuotta kaupungin palveluksessa ollut lähihoitaja

Luvia