Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping antaa varsin synkän kuvan Porin mahdollisuudesta saada yliopisto (SK 19.9). Hän viittaa erityisesti Turun yliopiston entisen rehtorin Kalervo Väänäsen viime vuonna tekemään selvitykseen.

Ei ollut mikään yllätys, ettei entinen yliopiston rehtori nähnyt oman yliopiston saamista Poriin realistisena. On selvää, että jo olemassa olevat yliopistot vastustavat uusien yliopistojen perustamista, koska he näkevät uudet yliopistot kilpailijoina, jotka vähentäisivät heidän resurssejaan. Näin ei tietysti tarvitse olla, sillä yliopistollinen koulutus on niin tärkeä kansallinen voimavara, että sitä pitää kehittää ja siihen pitää panostaa rahaa.

Siitä olen Lippingin kanssa samaa mieltä, että Porin yliopistokeskusta pitää kehittää ja laajentaa. Porin kaupungin pitäisi panostaa nyt yliopistokeskuksen kehittämiseen ja osoittaa näin, että Pori on valmis panostamaan yliopistolliseen koulutukseen. Päämääränä pitää kuitenkin olla oma yliopisto, kuten Porin kaupungin strategiassa on päätetty.

Yliopistollinen koulutus laajeni voimakkaasti 1960-ja 1970-luvuilla. Pori jäi tämän kehityksen ulkopuolelle. Kaikki yliopistot on kuitenkin tehty poliittisilla päätöksillä. Yliopistot on perustettu aluepoliittisin perustein. Kun katsoo kehitystä esimerkiksi Jyväskylässä, Kuopiossa ja Rovaniemellä, voidaan todeta yliopistojen valtava vaikutus alueidensa kehitykseen.

Pari vuotta sitten maailman ilmastotieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas kirjoitti, että yliopistot ovat parasta aluepolitiikkaa. Sitä tuskin voi kukaan kiistää.

Kannattaa myös huomata, ettei Porin tarvitse lähteä tyhjiöstä kehittämään yliopistoa. Porin yliopistokeskuksesta on runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana valmistunut satoja diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden maistereita. Myös kymmeniä alansa tohtoreita on tullut Porin yliopistokeskuksesta.

Porin ei pidä tyytyä vähempään kuin muidenkaan maakuntien. Porista pitää vain tehdä ehdotus oman yliopiston saamiseksi. Ilman konkreettista ehdotusta ei varmasti yliopistoa saada.

Kukaan ei tule tarjoamaan yliopistoa Porille. Meidän pitää itse vaatia sitä.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori