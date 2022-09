Kirjoittaja huomauttaa, että Pori on ollut edelläkävijä suurissa seinämaalauksissa eli muraaleissa. Postitalon seinässä ollut muraali on tosin jo nyt historiaa.

Rautatieasemalta Porin torille kävelevää tervehtii useampikin näyttävä muraali. Ne tekivät minuunkin aikanaan suuren vaikutuksen.

Aina ei välttämättä ymmärretä, miten suuri edelläkävijä kaupunki oli asian suhteen 2010-luvun alkupuolella. Kun Poriin ensimmäinen suurikokoinen muraali tehtiin vuonna 2012, saatiin Helsinkiin odottaa sellaista aina vuoteen 2015. Kymmenen vuotta sitten Pori näyttikin monen alaa seuraavan silmissä Suomen edistyksellisimmältä kaupungilta.

Nykyään muraaleja on ympäri maan, eikä kaupungista syntynyt sellaista katutaiteen keskittymää kuin olisi voinut. Mutta Porin vaikutus alan kehitykselle Suomessa on kiistaton. Ja se on hyvä esimerkki siitä, miten suuri merkitys sillä voi olla, kun lähtee ennakkoluulottomasti tekemään jotain uutta isosti.

Tästä ajattelutavasta täytyisi pitää kiinni keskustaa kehittäessä. Katutila voisi olla huomattavasti viihtyisämpää ja mielenkiintoisempaa. Muutama vuosi sitten Porissa käydessäni katsoin ilolla, kun tiehen maalattiin taideteosta, ja sen viereinen ajorata oli otettu kävelijöiden käyttöön. Lisää tätä! Ja isommin, rohkeammin ja kokonaisvaltaisemmin. Siinä missä vaikkapa Rauma on tunnettu puutaloistaan ja Kotka puistoistaan, voisi Pori olla sitä katutaiteestaan ja mielenkiintoisesta kaupunkitilastaan.

Katujen lisäksi paljon käyttämätöntä potentiaalia löytyy myös joen rannasta. Siinä missä vaikkapa Turussa jokiranta on oleellinen osa keskustan viehätystä, on se Porissa keskustan laidalla sijaitseva aukio. Se kaipaisi lisää vihreää, paikkoja rannalla istuskeluun sekä ravintola- ja muuta toimintaa.

Harkitsisin myös Etelärannan sulkemista autoliikenteeltä tai ainakin sen rajoittamista, mikä tekisi rannasta huomattavasti viihtyisämmän ja sitoisi sen paremmin osaksi keskustaa.

Porin keskustassa huomio kiinnittyy myös liiketiloihin – tai tarkemmin sanoen niiden tyhjyyteen. Keskustan liiketilojen tyhjeneminen on ongelma monissa suomalaisissa kaupungeissa, mutta Porissa se pistää vielä tavallista enemmän silmään. Elävä keskusta tarkoittaa elämää niin sisällä kuin ulkona, eikä toista tule ilman toista.

Berliinistä tuli nykyisenlaisensa vaihtoehtokulttuurin ja luovan alan kehto juuri sen takia, että siellä oli paljon tyhjiä tiloja, jotka saatiin halvalla käyttöön. Nykyään vuokrat ovatkin aivan eri luokkaa, mikä on johtanut jatkuvaan “uuden Berliinin” etsimiseen. Saksassa katseet ovat kääntyneet Itä-Saksan teollisuuskaupunkeihin, joihin nuoria on alkanut jälleen muuttaa halvan asumisen ja elinkustannusten perässä.

Sama pätee myös pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi ravintolapäivä on toiminut ponnahduslautana monille ravintoloille. Mutta se vaati sen, että tapahtumalla oli selkeä idea, vahva yhteisö takana, puitteet kunnossa ja kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan ideaansa helposti pienellä taloudellisella panostuksella.

Voisiko Porikin olla tällainen alusta, joka inspiroi ja houkuttelee ihmisiä puoleensa kokeilemaan yhdessä luovia ja ehkä vähän hullujakin ideoita?

Viime vuosien aikana olen ilolla seurannut, miten Porissa on jo syntynyt mielenkiintoista kaupunkikulttuuria ja eri sektorien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Ars Pori -festivaali vakuutti heti ensimmäisenä vuotenaan, ja siinä on sopivaa suuruudenhulluutta, joka lupaa tapahtumalle hyvää tulevaisuutta.

Samaa tekemisen meininkiä, ennakkoluulottomuutta ja yhteisöllisyyttä tarvitaan mielestäni laajemminkin Porin keskustan kehittämiseen. Go big or go home, niin kuin sanotaan. Tai ehkä tässä tapauksessa: tee isosti tai ihmiset pysyvät kotonaan.

Jaakko Blomberg

Kirjoittaja on yhteiskehittämiseen, tiloihin ja urbaaniin taiteeseen erikoistunut tuottaja ja kaupunkiaktivisti.