Lapsiluku on Nakkilassa selvässä laskussa, ja jotain on siksi tehtävä. Käsittelyssä oleva Nakkilan koulusuunnitelma on kallis investointi, ja asettunee 15–20 miljoonan euron hintahaarukkaan.

Uudet toimitilat ovat yksi oppimisen mahdollistaja kuin myös osaavat opettajat ja muu henkilökunta. Uusi koulu täyttää kyllä monen tarpeet, mutta se ei välttämättä takaa parempia oppimistuloksia. Uusi ja komea koulu näyttää kovasti hienolta tavoitteelta. Rakentamispäätökset ovat edenneet teknisessä ja sivistysvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa.

Kunnan talousasiat ovat tässä jääneet paljon vähemmälle huomiolle. Eniten huolestuttaakin kunnan talous. Miten tästä selvitään, vai selvitäänkö?

Taloutta rasittavat muun muassa keskimääräiset poistot, jotka aiheuttavat lähes miljoonan euron kulut vuosittain. Korkojen määrän lisääntymistä on vaikea arvioida, mutta lienevät jossain 0,2–0,8 miljoonan euron välillä. Toivottavasti ei ainakaan enempää.

Korkoriskistä on myös konsultti huomauttanut, ja sitä onkin varsin vaikea arvioida. Lisäksi käyttämättömiksi jäävien koulurakennusten purkaminen tuo kunnan talouteen noin 1,5 miljoonan euron alaskirjaukset.

Tulopuolella säästöjä on arvioitu tulevan noin 0,7 miljoonaa vuodessa, kun kouluneliöt vähenevät. Ylläpitokuluja todennäköisesti jää kuitenkin edelleen muun muassa Tattaran suojellusta koulusta kunnan hartioille.

Nykyisessä tilanteessa yleinen taloudellinen kehitys on hyvin epävarmaa samoin kuin lähivuosien rakennuskustannusten nousukin. Kunnan veroprosentti on jo niin sanotusti tapissa, mutta myös muita investointeja on investoinnin jälkeisellä vuosikymmenellä.

Kunta on tehnyt viime vuosina monta säästösuunnitelmaa. Viimeisintä raapi tämän vuoden alkupuolella kunnanhallituksen valitsema taloustoimikunta, mutta tiukassa tuntuu säästöt olevan.

En voi sanoa, että ollaan vahvalla taloudellisella pohjalla päätöksiä tehtäessä. Huolestuttaa myös, miten pystymme turvaamaan kunnan muut palvelut ja tulevat investoinnit. Siksi kysyn vieläkin: mistä lisätulot ja miten tästä selvitään – vai selvitäänkö?

Ilmo Myllymaa

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kesk.)

Nakkila