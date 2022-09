SK:n uutiskirjoituksen (21.9.2022) mukaan vihreiden Timo Aro on Porin valtuustossa arvostellut Nakkilan kunnan päätöstä olla osallistumatta lentoliikenteen tukeen, vaikka Nakkilassa on toisaalta hiljattain päätetty investoida 17 miljoonaa euroa uuteen yhtenäiskouluun.

Oikaisen asiaa ensinnä sikäli, että investointipäätöstä ei ole vielä tehty. Hanketta on kyllä valmisteltu ja tekninen valiokunta, sivistysvaliokunta ja kunnanhallitus ovat yksimielisesti hyväksyneet sen. Seuraavaksi asia on esillä valtuustossa ensi maanantaina.

Sekään ei tule olemaan vielä lopullinen investointipäätös, vaan valtuusto päättää vain asian etenemisestä seuraavaan vaiheeseen eli hankesuunnitelman teettämiseen. Lopullisen päätöksen aika lienee vasta ensi vuonna.

Porin lentokentän liikenteen tuen ja kunnan koulujärjestelmän ylläpitämisen rahoituksen vertaaminen ja arvottaminen toisiinsa nähden on mautonta ja täysin vailla oikeaa mittakaavaa. Koulujärjestelmän ylläpito on kunnan lakimääräistä toimintaa, lentoliikenteen ylläpito ei ole. Tarkoituksenmukainen koulujärjestelmä on pakollisuuden lisäksi erinomaisen tärkeä elinvoimakysymys, kunnan elinehto.

Nakkilan koulukokonaisuus on suunniteltu ja rakennettu pääosin noin kuusikymmentä vuotta sitten. Sen käytössä olevien jäänteiden käyttökulut ovat niin mittavat, että kunta tukehtuu niihin. Koululaisia on nyt ja tulevaisuudessa paljon vähemmän kuin vuosikymmeniä sitten ja rakennukset ovat vanhoja. Jotain on pakko tehdä.

Lentoliikenteen tukipäätöksen kannalta oli pulmallista, että Porin esitys asiasta oli ylimalkainen ja suppea. Siitä puuttui ehdotus edes jonkinlaisista jako-osuuksien määrittelyn perusteista. Mieleen tuli pelastusarmeijan jouluinen patakeräys, jota kyllä arvostan paljon enemmän.

Lisäksi meidän nakkilalaisten mielissä oli varsin tuoreena ikävät ajatukset Porin otteista kuntien välisen jätevedenkäsittelyn järjestelyjen yhteydessä.

Erik Sallinen

varatuomari

Nakkila