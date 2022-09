Olen sairaanhoitaja. Olen hoitanut potilaita päivystyksessä, poliklinikalla, vuodeosastolla ja toimenpideyksikössä. Olen nähnyt ja kokenut paljon. En toimi yksin, teen työtä useiden muiden ammattiryhmien kanssa. Mutta en myöskään hoida vain potilasta. Hoidan siinä myös koko perhettä, vanhempia, puolisoa, lasta. En fyysisesti useinkaan, mutta henkisesti aina.

Lääkärin tehdessä ”temput”, minä seuraan ja valvon potilaan vointia, järjestän lääkärille välineet, potilaalle lääkkeet, suojaan itseni, ympäristön ja tarvittaessa potilaan. Milloin vereltä, oksennukselta, virtsalta, ulosteelta tai valolta.

Potilaan ”asianajajana” toimin monessa kohdassa: joko potilas ei osaa, uskalla ehkä ei ehdi kysyä kaikkea tai ei ymmärrä mitä lääkäri sanoi, toimin silloin viestinviejänä ja tulkkina.

Haluan ajatella, että koska hoitaja on useammin läsnä kuin lääkäri, saamme niskaamme kaiken ”paskan”, mikä tulee potilailta: hoito on hidasta, huonoa, tyhmä lääkäri, liian nuori tai liian vanha, eri lääkäri, väärä lääke tai ei lääkettä, joutuu odottamaan, tai ei ehtinyt istumaan, sairaslomaa liian vähän tai ei lainkaan. Väärään aikaan vastaanotto, liian aikaisin tai liian myöhään tai vääränä päivänä. Harvemmin potilaat sitä lääkärille sanovat.

Vuodeosastolla moneen vuoteen ei hoitotyötä ole ehtinyt tekemään niin hyvin kuin me hoitajat osaamme ja haluaisimme sen tehdä. Meitä on liian vähän ja hoidettavia liikaa. Meillä on myös nämä fyysiset rajoitteet, kuten vain kaksi kättä. Ja kaikesta huolimatta meillä on myös samat tunteet kuin muillakin.

Ne, jotka suurimpaan ääneen kritisoivat hoitajan ahneutta ja vetoavat kutsumusammattiin tai siihen ”mikset ole aikanasi valinnut paremmin”, eivät kestäisi tätä työtä viikkoakaan. Ei ole helpointa olla mukana niissä elämän muuttavissa hetkissä, kun potilas kuulee syöpädiagnoosin, tai olla kuolevan vierellä viimeisen hetken.

Osaatko sinä huolehtia toisen intiimihygieniasta, niin että tuntuu toisesta edes siedettävältä eikä häpeälliseltä? Jaksatko sinä selittää työvuorosi aikana samalle ihmiselle kerta toisensa jälkeen, ettei linja-auto lähde täältä, että tämä on sairaala?

Aina myös vedotaan vastuuseen. Hoitovastuu on lääkärillä, joka ansaitsee sen korkeamman palkan. Kyllä näin onkin, mutta hoitajan vastuulla on hoidon toteuttaminen. Kuka sen potilaan tilan muutoksen huonompaan huomioi, ja usein jopa jo ennakoi tilannetta ennen kuin se huononee? Kuka sille päivystävälle lääkärille – joka nukkuu jossakin – yöllä soittaa tällöin? Hoitaja on se, joka on potilaan vierellä, eivät lääkärit.

Miksi en ”miettinyt tarkemmin”? Tykkään työstäni, se on monipuolista, haastavaa ja hyvin palkitsevaakin. Olen myös hyvä työssäni. Olen kouluttautunut lisää, on erikoistumisopintoja, ylempää ammattikorkeakoulua ja avoimen yliopiston opintoja. Kaiken olen tehnyt omalla vapaa-ajallani, tätä ei työnantaja kuitenkaan huomioi mitenkään, ei palkassa tai muutenkaan.

Työni on raskasta, koska sitä on pakko tehdä sydämellä, ei vain teknisenä temppuna tai liukuhihnalla toimien.

Paljon on myös puhuttu hoitotyönjohtamisesta ja huonoista työoloista. Johtaminen sote-alalla on usein vanhanaikaista ja hyvin byrokraattista, mutta muutos tähän on tulossa jo luonnollisen poistuman kautta, sekä siinä etteivät uudet työtekijät ”hyväksy” tätä tyyliä. Johtamisen parantumiseen auttaisi myös se että henkilökuntaa olisi riittävästi, ettei lähiesimiehen aika mene henkilökunnan haalimiseen.

Ja se paljon puhuttu kutsumusammatti: silloin ammoisina aikoina, kun hoitajan työ oli vielä kutsumusta, sitä suorittavat nunnat.

Sairaanhoitaja vuodesta 2002

Toimitus julkaisee tämän tekstin poikkeuksellisesti nimimerkillä.